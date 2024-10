Xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ ở Hòa Bình

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 04h10 sáng cùng ngày, tại Km 135+300 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Vắt, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, một chiếc xe tải cơ giới đầu kéo BKS 17H-002.56 và rơ moóc BKS 17R-007.88 do anh Vũ Huy Bình, sinh năm 1987, HKTT tại An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình điều khiển theo hướng Sơn La – Hòa Bình thì bất ngờ bị bốc cháy phần rơ moóc xe, ngay khi phát hiện, tài xế xe đã dừng xe và tiến tháo phần đầu kéo ra khỏi phần rơ moóc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Tân và lực lượng Cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc Công an huyện Mai Châu đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy, điều tiết và phân luồng phương tiện để tránh ùn tắc.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do bó phanh xe gây sinh nhiệt phát sinh cháy, thiệt hại cháy 1 rơ moóc BKS 17R-007.88 và thùng chở hàng 20 tấn ngô ước tính khoảng 400 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.