Xe quá tải tái hoạt động trên QL18: CSGT Hải Dương xử lý thế nào?

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng xe tải chở đất có dấu hiệu tái hoạt động trên QL18 và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Chí Linh (Hải Dương), Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải trọng .

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội CSGT số 1 cho biết, từ ngày 23/2 đến hết ngày 26/2, Đội đã lập 11 biên bản về quá tải trọng đối với 7 phương tiện gồm biên bản về lái xe và chủ xe, phạt tiền tổng hơn 34,5 triệu đồng. Đồng thời xử phạt bổ sung tước 7 tem đăng kiểm, 7 giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và 1 giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe có dấu hiệu quá tải hoạt động ngày 23/2.

Ghi nhận của PV những ngày gần đây, trên QL18 qua địa bàn thành phố Chí Linh tình trạng xe tải chở đất có dấu hiệu quả tải đã giảm rõ rệt. Tại Quốc lộ 37 từ Bắc Giang về Chí Linh (Hải Dương, từ km 78 - km 99), xe tải chở đất đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, che chắn cẩn thận.

Trước đó, ngày 23/2, người dân phản ánh về tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá tải tái hoạt động trên QL18 và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Chí Linh (Hải Dương).

Ghi nhận thực tế tại thời điểm đó, trên quốc lộ 18 (đoạn qua thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xuất hiện một số đoàn xe chở đất tấp nập lưu thông, trong đó nhiều xe có dấu hiệu quả tải, che phủ không cẩn thận. Những xe tải trên lấy đất từ một số nơi sau đó lưu thông về tuyến đường này để vào bãi tập kết ven KCN Cộng Hòa (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) và ngược lại, lấy đất từ bãi tập kết chở đi các nơi khác. Thời gian gần đây, số xe tải chở đất này hoạt động rầm rộ hơn.

Cụ thể trong ngày 23/2, nhiều xe tải chở đất từ phía bãi đất ven KCN Cộng Hòa đi ra QL 18 có dấu hiệu quá tải như xe BKS 34H0199x; 34H0149x; 34H0136x…chở đất vượt thành thùng, không che chắn cẩn thận. Các xe này di chuyển trên QL18 đến vị trí bến bãi tại phường Văn An (TP Chí Linh). Tại đây đất trên xe tải được bốc xúc xuống tàu chờ sẵn ở dưới sông. Ở chiều ngược lại, nhiều xe tải cũng chở đất ở nơi khác về bãi tập kết đất ven KCN Cộng Hòa cũng lưu thông qua QL18.

Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải trọng.

Nhận được phản ánh của PV về hoạt động của một số đoàn xe có dấu hiệu chở đất quá tải trọng lưu thông trên QL18, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã cử lực lượng triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý. Lực lượng CSGT đội 1 sau đó đã dừng một chiếc xe tải lưu thông trên QL18 để kiểm tra trọng tải xe. Chiếc xe này sau đó đã được đưa về cân trọng tải.

Đại diện Đội CSGT số 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý và đưa một số xe đi cân tải trọng. Tuy nhiên, mấy ngày qua, do lực lượng của đội mỏng, trong khi không có CSGT TP Chí Linh (do một số cán bộ thuộc đội CSGTT Công an TP Chí Linh bị xử lý do vi phạm pháp luật - PV), một số lái xe đã hoạt động như báo chí phản ánh.

“Hiện cả đội CSGT số 1 chỉ có hơn 10 người nhưng đảm nhiệm cả TP Chí Linh và Thị xã Kinh Môn nên làm từ Tết đến giờ chưa nghỉ bù hôm nào, nhưng cũng không xử lý triệt để tình trạng này”, đại diện Đội CSGT số 1 cho biết.

Trước đó, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội CSGT,TT Công an TP Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông báo về kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương ban hành mới đây, từ ngày 28/2 đến 6/3 (24h/ngày, 7 ngày trong tuần), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1- Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường: Tuyến QL18 (từ km 26 - km46)+ tuyến QL37 (từ km 78 - km 99) thành phố Chí Linh; Tuyến đường liên tỉnh (tỉnh lộ 389, 398B…..), liên phường, liên xã thuộc địa bàn thành phố Chí Linh; Tuyến quốc lộ 17B (từ km 1+337 - km 14+300) thị xã Kinh Môn.

Loại phương tiện: Xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…Tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng... các hành vi vi phạm khác quy định theo Nghị định 100 của Chính phủ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

