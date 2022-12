Hải Dương: Chở quá tải, lái xe chây ì 3 giờ không cho kiểm tra tải trọng

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, sự việc xảy ra hồi 8h30 ngày 23/12 tại km 48+800 QL5 địa phận huyện Cẩm Giàng, Hải Dương chiều đường Hải Phòng - Hà Nội.



Thời điểm trên, Tổ công tác của Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng dừng kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H - 727.52 do anh Trần Văn Chung, sinh năm 1986, trú tại thôn 168, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình điều khiển có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng cho phép.

Gần 3 tiếng đồng hồ lái xe không chấp hành việc kiểm tra tải trọng.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe chấp hành kiểm tra tải trọng tuy nhiên lái xe đã không chấp hành. Tổ công tác sau đó đã tiến hành phân tích cho lái xe về quy định tải trọng phương tiện khi vận chuyển hàng hoá, đến khoảng 11h cùng ngày lái xe đã nhận thức và chấp hành việc kiểm tra tải trọng.

Qua kiểm tra tải trọng phương tiện phát hiện vi phạm chở hàng quá tải trọng 20.15%, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian qua, thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 5.

Trong đó, tập trung xử lý các nghiêm các hành vi vi phạm như: vi phạm tốc độ, vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới kích thích thành thùng xe, vi phạm về nồng độ cồn...

Sau hơn một tháng thực hiện, đơn vị đã xử lý 253 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 325 triệu đồng, tước 26 GPLX, giữ 8 phương tiện (vi phạm nồng độ cồn: 08 trường hợp; vi phạm tốc độ: 30 trường hợp; vi phạm tải trọng: 21 trường hợp).

Trong quá trình thanh tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ 1 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý; phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển sản phẩm của động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; bắt giữ 3 vụ gian lận thương mại bàn giao cho cơ quan chức năng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Thời gian tới, nhất là trong giai đoạn cuối năm, nhận định lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông sẽ tăng cao, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, giúp giao thông luôn được thông suốt, ngoài ra cũng chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tập trung đấu tranh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến như (buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…).

Kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và va chạm giao thông như: vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định… Bên cạnh đó cũng tăng cường lực lượng, phương tiện để duy trì bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại nơi diễn các các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh, cũng như các lễ hội đầu xuân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Điều tra thông tin CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải