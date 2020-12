Xe quá khổ, quá tải cày nát QL17B: CSGT lập chốt xử lý

Trong suốt thời gian qua, người dân ven QL 17B, đoạn qua địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã phải sống khốn khổ do các xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng chở than, đất đá thường xuyên hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Xe quá tải khiến người dân phải sống khốn khổ.

Sau khi báo chí phản ánh và người dân có ý kiến về tình trạng xe quá tải hoành hành trên QL17B, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, đội CSGT đường bộ số 1, phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương – đơn vị phụ trách kiểm soát tuyến đường này đã huy động cán bộ chiến sĩ thành lập 3 tổ công tác, trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát 24/24, kết hợp cả tuần tra kiểm soát cơ động với kiểm soát tại một điểm.

CSGT lập chốt kiểm tra xe tải.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi tự ý thay đổi, cải tạo kết cấu, kích thước thùng xe, cơi nới thành thùng không đúng thiết kế của nhà chế tạo, chở hàng quá tải, xe trên 4 trục đi vào đường cấm và các hành vi khác liên quan đến điều kiện của người điều khiển phương tiện và điều kiện của phương tiện... nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ.

Kết quả thống kê phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, tính từ ngày 24/11 đến ngày 4/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm các lỗi quá tải trọng, vi phạm kích thước thành, thùng và chở vật liệu rơi vãi.

Tổng số tiền phạt hơn hơn 100 triệu đồng. Trong đó có 2 trường hợp vi phạm về tải trọng, 11 trường hợp để vật liệu rơi vãi, 5 trường hợp vi phạm về thành thùng và một số trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Đáng chú ý, từ khi lực lượng CSGT ra quân lập lại trật tự, QL17B không còn cảnh tượng những đoàn xe chở đầy đất đá vô tư chạy trên đường, phủ bạt kiểu "chống đối", trên tuyến chỉ có các phương tiện đã chở hàng đúng tải trọng cho phép, che phủ bạt theo đúng quy định khi tham gia giao thông.

Thực tế việc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng là "cuộc chiến" dai dẳng. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, phương tiện kỹ thuật còn thiếu nên chưa đáp ứng được việc thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường. Trong khi đó, nhiều lái xe hay lựa chọn những giờ nghỉ trưa, chiều hoặc tối để di chuyển, thông tin cho nhau về hoạt động của lực lượng chức năng...

Tuy nhiên, việc kiên quyết xử lý vi phạm và duy trì thường xuyên liên tục “trên nóng, dưới nóng” đã mang lại hiệu quả rõ rệt khiến người dân kỳ vọng vấn nạn xe quá tải sẽ được xử lý một cách triệt để.

Xử lý các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành, thùng một cách thường xuyên, liên tục sẽ hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng xe qua khổ, quá tải.

Để ngăn chặn đẩy lùi vấn nạn xe quá tải trên tuyến đường này và các tuyến đường khác, sự kiên quyết của lực lượng thực thi nhiệm vụ là rất quan trọng và việc gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị kiểm soát tuyến đường là cần thiết. Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

Kéo giảm xe quá tải, quá khổ cần những biện pháp mạnh và cần được duy trì công tác tuần tra, kiểm soát liên tục chứ không phải ở số liệu thống kê ở một đợt ra quân khi người dân báo chí phản ánh rồi đâu lại vào đấy. Thực tế, sau mỗi lần báo chí phản ánh về xe có dấu hiệu xe quá tải tung hoành trên quốc lộ 17B, lực lượng chức năng đều vào cuộc rất cương quyết nhưng sau điệp khúc xe quá tải hoành hành lại tiếp tục xảy ra...

Do đó, người dân địa phương hi vong thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải; tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành, thùng một cách thường xuyên, liên tục để hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng xe qua khổ, quá tải, cũng như các hành vi vi phạm khác, lập lại trật tự ATGT trên địa bàn, để người dân không còn phải sống khổ sở với "giặc" quá tải.

