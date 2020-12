Khởi tố ông Trần Tấn Hải Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Tấn Hải - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 3 bị can khác vì sai phạm chuyển nhượng đất, vốn Nhà nước.

Sáng 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn của Thành ủy) cùng Nguyễn Thị Ngọc Bích (Kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (kiểm soát viên) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Ông Trần Tấn Hải Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị khởi tố. Tổ công tác của Công an TP HCM cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can tại Công ty Tân Thuận trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.

