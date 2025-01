Xe máy không bật đèn sau 18h bị phạt cao nhất 600.000 đồng

Kể từ ngày 1/1/2025 Luật Trật tự giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực. Trong đó có nhiều thay đổi so với trước đây.

Cụ thể, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc sử dụng đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ như sau:

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 06h ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn cafef.vn)

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần k hi gặp người đi bộ qua đường; k hi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động; k hi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói; k hi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu;

Đối với người đi xe máy không bật đèn xe trong khung giờ quy định t hì bị xử phạt từ 100.000-200.000 đồng. Nếu chạy trong hầm đường bộ không bật đèn chiếu sáng thì bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng. Trường hợp điều khiển xe máy vi phạm hành vi trên mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

T rường hợp người đi xe ô tô không bật đèn chiếu sáng trong thời gian quy định và trong hầm đường bộ sẽ bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Nếu vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.