Duy trì cao điểm xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Thời gian qua, tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để kéo giảm số vụ vi phạm, tai nạn giao thông, hiện lực lượng công an các địa phương đang tích cực mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn duy trì cao điểm xử lý vi phạm, đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: Chu Dũng/ HNM

Trong ngày 29/10, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) cùng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm), Công an phường Trần Hưng Đạo tổ chức phát hàng nghìn tờ rơi cho học sinh trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Vũ Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm), cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh, Công an các phường thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các điểm trông giữ xe quanh khu vực cổng trường, yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe cho các cháu học sinh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Công Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh đã được nâng lên, vi phạm cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm quy định. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, chở con em không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm sai quy đinh, không đạt tiêu chuẩn…

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, giáo dục, lực lượng áp dụng chế tài xử lý linh hoạt, bảo đảm các quy định về quyền trẻ em, không làm ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi. Cùng với việc tạm giữ xe vi phạm đối với những trường hợp chưa đủ tuổi lái xe theo quy định, tổ công tác sẽ mời phụ huynh, người giám hộ lên trụ sở để xử phạt.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, từ ngày 1 đến 28/10, Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức 147 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến 134.905 học sinh và 11.232 giáo viên các cấp học; ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với 43.902 học sinh; xây dựng 45 mô hình cổng trường an toàn giao thông; trao tặng 1.124 mũ bảo hiểm và nhiều vật phẩm khác cho các em học sinh.

Toàn thành phố đã xử lý 7.614 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc nhóm lứa tuổi học sinh; tạm giữ 3.495 phương tiện các loại. Trong đó, hơn 6.600 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 1.400 trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện.

Lực lượng chức năng đã xử lý 453 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; xác minh và lập danh sách hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại TP Hạ Long, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, từ đầu năm học mới, Công an TP Hạ Long đã mở nhiều đợt ra quân xử lý thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Công an TP Hạ Long đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo giao thông trong các khung giờ cao điểm; triển khai nhiều tổ công tác tại những tuyến đường gần các cổng trường học, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, đi ngược chiều đường… Cùng với đó là xử lý các lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện sử dụng tham gia giao thông.

Với sự ra quân đồng bộ, quyết liệt trong xử lý vi phạm, từ đầu năm đến nay, Công an TP Hạ Long đã xử lý 1.146 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh với tổng số tiền phạt là trên 607 triệu đồng, tạm giữ 951 phương tiện. Trong đó có 6 trường hợp độ pô xe, 6 trường hợp điều khiển xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng; đặc biệt lực lượng công an còn xử lý 460 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện.

Tại Hà Tĩnh, cần 1 tháng qua, Công an Hà Tĩnh tăng cường việc kiểm tra, đảm bảo trật tự An toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh theo chỉ đạo của Bộ Công an. Hàng trăm trường hợp học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, chở quá số người quy định... bị xử lý.

Trung tá Trần Minh Trường - Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị đã huy động tối đa quân số, phương tiện triển khai đợt cao điểm từ 1/10-31/10. Các tổ công tác CSGT đã tiến hành tuần tra kiểm soát, lập chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông gần trường học để xử lý học sinh vi phạm pháp luật về ATGT.

Giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông là kết hợp giữa giáo dục, quản lý, xử lý giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng.