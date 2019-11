Xe khách giường nằm Phương Thái bốc cháy dữ dội, khách thoát chết gang tấc

Sáng ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin chính thức vụ cháy xe khách giường nằm của nhà xe Phương Thái tại địa phận huyện Tiên Yên xảy ra vào 23h30 đêm ngày 4/11.



Theo đó, vào thời điểm trên, tại Km 203+600, Quốc lộ 18A đoạn thuộc phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ cháy xe ô tô BKS 34B - 021.35 (loại xe giường nằm), do anh Bùi Xuân Lượng (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương điều khiển đi từ hướng Móng Cái về Hạ Long).

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ, xe khách giường nằm BKS 34B 021.35 của nhà xe Phương Thái đang chạy trên quốc lộ 18 hướng Quảng Ninh - Hải Dương. Khi đến thị trấn Tiên Yên (Quảng Ninh), xe phát hỏa từ khoang chứa đồ rồi lan nhanh ra toàn xe và bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện lửa, nhà xe kịp thời thông báo cho khoảng 20 hành khánh sơ tán khỏi xe, đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh kịp thời chỉ đạo lực lượng tại chỗ, huy động lực lượng tăng cường và trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng PC08 phối hợp với Công an huyện Tiên Yên tổ chức sơ tán hành khách trên xe đảm bảo an toàn, triển khai phương án chữa cháy và bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Video: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội tại Quảng Ninh

Đến 2h ngày 5/11/2019 đã giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt, không để tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng PC07 và các phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm .

Và hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Do được tổ chức cứu hộ và chữa cháy kịp thời, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe ô tô và tài sản của một số hành khách bị cháy, hư hỏng.