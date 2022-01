Xe cơi nới thùng, thành lộng hành ở Quảng Ninh: Văn bản không phù hợp

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải loạt bài Xe cơi nới thùng, thành lộng hành ở Quảng Ninh, đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh đã họp và thống nhất đưa ra các đề xuất, kiến nghị xử lý triệt để tình trạng xe quây thành, thùng chở gỗ dăm hoạt động tại khu vực Cái Lân.



Các văn bản không còn phù hợp

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đoàn liên ngành (Sở GTVT chủ trì, đại diện) cho biết, Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh tình trạng phương tiện quây thành thùng chở dăm gỗ hoạt động gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực Cái Lân, ngày 5/1/2022, Sở GTVT chủ trì cuộc họp gồm: Công an tỉnh, Công an TP. Hạ Long, UBND TP. Hạ Long, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh, Thanh tra Sở GTVT.

Lý giải về việc chấp thuận, cho phép phương tiện quây thành thùng hoạt động, Sở GTVT dẫn giải: Từ năm 2014 – 2016, theo đề nghị của các doanh nghiệp trong khu vực KCN Cái Lân, cảng Cái Lân và để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/MQCP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Bộ GTVT đã có 3 văn bản và UBND tỉnh đã có 3 văn bản về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Cái Lân, cụ thể: “Được thực hiện các phương án xếp hàng dăm gỗ vượt quá chiều cao cho phép của thùng hàng nhưng không vượt quá chiều cao của xe chở container, trọng lượng vận tải không vượt quá tải trọng đăng kiểm và chỉ hoạt động trên các tuyến đường nội bộ trong phạm vi địa bàn thuộc quản lý của doanh nghiệp; doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Đối với các phương tiện vận chuyển dăm gỗ tham gia giao thông trên đường bộ phải tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...”.

Xe quây thành hoạt động trên tuyến đường công cộng tại Cái Lân gây mất ATGT.

Tại thời điểm chấp thuận, các phương tiện chỉ lưu thông trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp và cảng, không lưu thông ra QL 18 cũng như các tuyến đường nội bộ nên quá trình hoạt động đơn vị quản lý tuyến đường nội bộ không yêu cầu các đơn vị phải dán logo hoặc giấy phép con và không thống kê phương tiện vận chuyển.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2021, UBND tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và giao phần đường chính do Sở GTVT quản lý; phần đường gom, cây xanh, điện chiếu sáng... do UBND TP. Hạ Long quản lý.

Tháng 3/2021, UBND TP Hạ Long tiếp tục ban hành văn bản số 2251/UBND ngày 22/3/2021 về việc giải quyết đề nghị của Cảng container Cái Lân và Cảng Cái Lân trong trường hợp này. Việc ban hành văn bản chấp thuận đối với nội dung này là chưa phù hợp với quy định do tuyến đường lúc này được khai thác theo chức năng phục vụ công cộng.

Đặc biệt, Sở GTVT quản lý, bảo trì tuyến đường nhánh QL 18 vào cảng Cái Lân; Phần trục chính đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh chứ không phải do UBND TP. Hạ Long quản lý.

“Đối chiếu với các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT thời điểm hiện tại đối với kiểm soát hoạt động vận tải, nhất là đối với phương tiện hoán cải, cơi nới thành thùng trong thời gian qua; các văn bản của tỉnh và địa phương tại thời điểm trước (nêu trên) không còn phù hợp nữa do các phương tiện vận chuyển dăm gỗ khi tham gia giao thông trên đường bộ công cộng phải tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Luật Giao thông đường bộ” – báo cáo nhấn mạnh.

“Cởi trói” cho CSGT

Nội dung báo cáo giải quyết phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống gửi đến UBND tỉnh Quảng Ninh của đoàn liên ngành cũng nêu rõ: Để đảm bảo ATGT, bảo vệ môi trường và an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp trong khu vực KCN Cái Lân, cảng Cái Lân chấm dứt việc sử dụng phương tiện quây thành chở dăm gỗ hoạt động trên các tuyến đường công cộng khu vực KCN Cái Lân, cảng Cái Lân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa trên đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Quảng Ninh sẽ siết chặt kiểm soát, xử lý xe quây thành, thùng tại Cái Lân sau phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống.

Yêu cầu UBND TP. Hạ Long chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an TP Hạ Long chấn chỉnh và kiểm tra theo phạm vi tuyến, địa bàn quản lý tăng cường xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp, phương tiện hoạt động trên các tuyến đường công cộng khu vực Cái Lân, yêu cầu chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ.

Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với các doanh nghiệp trong khu vực Cái Lân, cảng Cái Lân có hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dăm gỗ để tuyên truyền, thông tin phạm vi tuyến, địa bàn quản lý, đăng ký số lượng phương tiện hoạt động trong phạm vi đường nội bộ của doanh nghiệp để quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ.

Giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Trạm kiểm tra tải trọng xe, Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động không chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ , quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ theo thẩm quyền và phạm vi quản lý.

Trước đó, tại văn bản số 3674/UBND-GT1 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện việc “trói tay” lực lượng CSGT tham gia kiểm tra, xử lý xe quây thành hoạt động tải khu vực Cái Lân khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, nội dung của văn bản ghi rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Công an tỉnh phối hợp với UBND TP. Hạ Long kiểm tra, yêu cầu Công an TP. Hạ Long dừng ngay việc kiểm tra và không xử lý đối với các xe ô tô quây thành để chở dăm gỗ trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Cái Lân nhưng vẫn giữ đúng trọng tải và đảm bảo an toàn giao thông theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3374/UBND-TH1 ngày 12/6/2015 và văn bản 3389/UBND-TH1 ngày 12/6/2015”.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu liên quan đến dăm gỗ tại khu vực Cái Lân. Trong đó có 2 doanh nghiệp quản lý cảng biển để xuất khẩu dăm gỗ đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...; 2 doanh nghiệp (dự án) hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh dăm gỗ; 7 doanh nghiệp hoạt động cho thuê cảng, bến và kho, bãi để nhập, tập kết, bốc xúc dăm gỗ xuất khẩu đi nước ngoài bằng tàu biển thông qua cảng biển của Công ty TNHH cảng container Quốc tế Cái Lân và Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

