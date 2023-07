Xác nữ giới trong hầm để xe tố kẻ ra tay tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, sáng 12/4/2023, chị N.P.N.Q (SN 1984, ở quận Long Biên, Hà Nội) ra khỏi nhà như thường lệ, nhưng đến tối muộn không thấy quay về. Mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt. Ban đầu có người nghĩ chị Q bận gì đó, điện thoại hết pin. Tuy thế, càng đợi càng mất tăm nên gia đình bắt đầu lo lắng. Chị Q vốn có cuộc sống cơ bản, không nhiều bạn bè và đặc biệt không có những mối quan hệ xã hội phức tạp nên sự biến mất của người phụ nữ ấy càng trở nên rất khó lý giải. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quá sốt ruột, gia đình đã đến Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) trình báo. Qua camera giám sát, công an phát hiện thời điểm sáng 12/4, chị Q bắt đầu ra khỏi nhà. Tại khu vực thang máy lúc này xuất hiện một người đàn ông lạ, đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở đôi mắt. Điều đáng chú ý là dường như người này cố ý bấm thang máy rồi đợi chị Q bước vào. Suốt quá trình trong thang, đối tượng luôn lảng tránh ánh mắt nhìn của chị Q. Khi tới tầng hầm, người đàn ông này cũng bước đi theo phía sau. Tại khu vực này, camera không được lắp đặt nên đã mất dấu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xác minh tại hầm gửi xe, các trinh sát biết khu vực xe chị Q đỗ khá tối, buổi sáng thường vắng vẻ. Tuy nhiên, có một điểm bất thường là kể từ khi chị Q vào xe đến khi chiếc xe đó ra khỏi hầm là khoảng thời gian khá dài, không loại trừ khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra ở mốc thời gian ấy. Tại cửa ra hầm xe, công an thu được hình ảnh camera ghi lại chiếc xe chị Q rời đi. Dù kính được dán mờ nhưng vẫn nhận ra người điều khiển xe ô tô ấy là đàn ông, không rõ mặt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đến thời điểm này, bước đầu Công an quận Long Biên đã nhận định được việc chị Q mất tích nhiều khả năng có liên quan đến người đàn ông lạ mặt nói trên. Manh mối duy nhất là phải tìm bằng được chiếc xe ô tô. Sau khi thu thập hàng trăm clip camera dọc các cung đường từ nhà chị Q đi, công an phát hiện khi rời khỏi nơi ở, xe chị Q chạy về hướng Đông Anh và ở lại đó khoảng hơn 1 giờ. Tiếp đó, chiếc xe quay lại địa bàn quận Long Biên đi vào hầm gửi xe một tòa nhà khác cách nơi chị Q ở tầm 2km. Đến đây, chiếc xe đã không xuất hiện ngoài đường nữa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại tầng hầm của tòa nhà này, công an tìm thấy xe của chị Q được gửi ở đó. Qua quan sát bên ngoài cửa kính thì thấy bên trong có một phụ nữ ngồi bất động dưới sàn xe. Công an quận Long Biên lập tức báo cáo lên Công an Hà Nội để phối hợp điều tra, làm rõ. Khi khám nghiệm hiện trường xác định người phụ nữ bên trong xe chính là chị Q và đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên cổ chị Q có vết bầm tím, tụ máu. Người phụ nữ này được nhận định tử vong do siết cổ. Trên xe, công an tìm thấy nhiều vết nâu nghi máu dính ở ghế sau. Tiến hành truy vết, công an thu được nhiều dấu vân tay ở tay cầm cửa, gương chiếu hậu... Tài sản chị Q thường mang theo là điện thoại di động cũng biến mất. Các điều tra viên khẳng định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ ra tay với mục đích cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lúc này, người đàn ông lạ mặt đi cùng chị Q trong thang máy xuống hầm gửi xe vào sáng 12/4 trở thành nghi can số 1. Tuy nhiên, bạn bè, người thân của chị Q không hề biết đó là ai. Các dữ liệu camera cũng không ghi được đặc điểm nhận dạng khuôn mặt vì người này đeo khẩu trang kín mít. Xác minh tại lễ tân tòa nhà, nhân viên ở đây cho biết, sáng 12/4 một người đàn ông đến trình bày có nhà ở đây nhưng khi xuống quên mang thẻ và nhờ lễ tân "quẹt" thẻ để lên nhà. So sánh hình ảnh thì người đàn ông xin đi "nhờ" thang máy ở quầy lễ tân với kẻ đi cùng thang máy với chị Q là một. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp tục truy xét, các trinh sát Công an quận Long Biên và Công an Hà Nội phát hiện sau khi để xe cùng thi thể chị Q ở lại tòa nhà M, gã đàn ông kia đi bộ ra đường, vào một cửa hàng và nạp tiền vào tài khoản games. Qua dữ liệu camera công an nhìn thấy nghi phạm sử dụng 2 điện thoại. Theo thông tin thu thập được từ quán game, ngày 12/4 gã đàn ông ấy đã tới quán khoảng 2 giờ. Chủ quán cho biết, người đàn ông này tên Hùng, nhà ở tỉnh Hà Nam, thường xuyên qua lại quán để chơi game. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các dấu vân tay để lại trên xe chị Q trùng với người tên Nguyễn Việt Hùng (SN 1986, trú tại TP Phủ Lý, Hà Nam). Tại nhà Hùng ở Hà Nam, các trinh sát được biết anh ta đã bỏ đi từ lâu. Tiếp tục rà soát, đến chiều 16/4/2023 Công an quận Long Biên và Công an Hà Nội phát hiện Hùng đang đi lang thang tại khu vực đường tàu gần quốc lộ 1A (Phủ Lý, Hà Nam). Ngay lập tức Hùng bị bắt giữ. Đối diện với các điều tra viên, Hùng chẳng thể chối cãi, gã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vốn là kẻ ham chơi, lười lao động, Hùng luôn ở trong tình trạng hết tiền. Do bí bách, gã đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Hùng có quen biết chị Q từ trước, biết nơi ở và thói quen sinh hoạt của người phụ nữ này. Hùng cũng biết chị Q có điều kiện kinh tế nên đã chọn người quen cũ làm "con mồi". Sáng 12/4/2023, Hùng tìm đến tòa nhà chị Q tại quận Long Biên, gã đeo khẩu trang kín mít nhằm tránh bị phát hiện. Hùng đợi chị Q ở cửa thang máy rồi khi phát hiện nạn nhân tới, gã cố tình bấm thang máy trước để chờ chị Q đi vào. Trong thang máy, Hùng luôn lảng tránh, quay mặt đi nơi khác. Tới tầng hầm, chị Q đi ra trước, Hùng lặng lẽ bám theo. Khi gần tới nơi chị Q để xe, thấy hầm vắng vẻ, ánh sáng yếu, Hùng bất ngờ lao tới dùng tay siết cổ chị Q từ phía sau. Bị tấn công bất ngờ, chị Q chẳng thể kháng cự, chỉ ít phút sau người phụ nữ ấy đã tử vong. Thấy chị Q chết, Hùng kéo thi thể nạn nhân vào trong xe ô tô của chị này, để ở ghế sau. Gã lục lọi lấy đi chiếc điện thoại và một số tiền mặt của nạn nhân rồi lên xe đi về phía huyện Đông Anh (Hà Nội). Sau hơn 1 tiếng, gã lái xe quay lại tòa nhà M, nơi chị Q hay đến tập thể dục và cũng chỉ cách nhà nạn nhân có 2 cây số. Hùng cho xe vào hầm, gửi lại rồi bỏ đi. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quá trình này, Hùng lợi dụng biết số chứng minh thư của chị Q để gọi lên tổng đài ngân hàng lấy lại mật khẩu tài khoản. Chưa kể, gã dùng điện thoại của chị Q để nhắn tin cho người nhà chị này vay tiền. Tổng cộng, Hùng cướp được 16 triệu. Sau khi nạp tiền vào tài khoản games, Hùng điềm tĩnh tìm đến quán games trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) và chơi khoảng 2 tiếng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Hùng khai, biết khó thoát nên gã bắt xe về quê với ý định tạm biệt mẹ rồi bỏ trốn. Chiếc điện thoại lấy được từ chị Q, Hùng vứt xuống sông trên đường di chuyển. Dù đã chuẩn bị tinh thần và "phương án" để "đi thật xa", thế nhưng chưa kịp thực hiện, Hùng đã bị Công an quận Long Biên và Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Với tội ác không thể dung thứ ấy, rồi đây Hùng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

