Nghịch tử sát hại mẹ: Những nguyên nhân đau lòng

Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man: Sáng 30/3, người dân sống trong con hẻm trên đường TTH 29 (thuộc tổ 4A, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu của một cô gái vừa tháo chạy khỏi một căn nhà, người dân chạy đến thì phát hiện người mẹ là bà Ngọc (56 tuổi,) đã tử vong trong tình trạng cơ thể không nguyên vẹn, đầu bị rời khỏi cổ. Bên trong nhà là Lê Văn Vàng (34 tuổi, con trai bà Ngọc) tay cầm dao, có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Theo người dân tại đây, Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của công an địa phương. Nghịch tử sát hại mẹ dã man chỉ vì bị la rầy do sử dụng ma tuý: Chiều 17/2, tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh bà N.T. C (SN 1984) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002 con bà C.) đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc lấy 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán... rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong. Con trai sát hại mẹ già trong cơn say: Khuya 18/11/2022, Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi nhậu say về nhà muộn. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Liên, (69 tuổi, mẹ ruột Tùng) la mắng. Bực tức vì mỗi lần nhậu say, về nhà thường hay bị chửi bới, Tùng lấy 1 cây gậy làm bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu khiến mẹ gục xuống nền nhà bất động rồi tử vong. (Ảnh: Công an Đồng Nai) Bị mất tiền, nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ ruột: Ngày 16/5/2022, khi ở nhà cùng với mẹ ruột, Nguyễn Hoàng Phi (SN 1978, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) lục đồ cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy, nên hỏi bà N.T.H. (mẹ của Phi, SN 1944). Lúc này, bà H. nói đồ của Phi đang trong máy giặt và không lấy ra được. Tức giận, Phi yêu cầu bà H. phải đền 5 triệu đồng cho mình. Bà H. nói không có tiền nên Phi lấy cây thuổng đào đất đánh nhiều lần vào đầu mẹ dẫn đến tử vong. Cảnh sát buộc phải nổ súng để khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở. Đánh mẹ đến chết vì cho rằng bà là gánh nặng: Tối 30/3/2022, sau khi nhậu về nhà, Kiên Được (34 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) thấy mẹ ruột là bà T.T.B (68 tuổi) đang ngủ. Cho rằng mẹ là gánh nặng cho mình nên Được gọi mẹ dậy và hai mẹ con xảy ra cự cãi. Sau đó, Được dùng tay, chân đánh đá bà B. khiến nạn nhân tử vong. Con gái tâm thần giết chết mẹ ruột: Do xin mẹ ruột chiếc vòng, mẹ không cho nên ngày 26/3/2022, P.T.H. (SN 1979, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ra tay sát hại mẹ mình là bà L.T.H (68 tuổi). Theo chính quyền địa phương, P.T.H bị bệnh tâm thần. Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng: Trong thời gian sống cùng nhà, do bị mẹ thường xuyên la mắng vì không lo làm ăn nên đêm 25/1/2022, Chau Đươnl (SN 1999, trú xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã lợi dụng lúc mẹ đẻ là bà Nèang Béch (SN 1979) đang ngủ ra tay sát hại nạn nhân.

