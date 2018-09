Danh tính nạn nhân vụ xe bồn va xe khách 13 người tử vong ở Lai Châu

Thông tin mới nhất liên quan vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu khi xe bồn va với xe khách khiến 13 người chết, 3 người bị thương, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ danh tính một số người bị chết và bị thương do vụ tai nạn trên.



Theo đó, các nạn nhân tử vong được xác minh danh tính, gồm: Lim Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu), Phạm Tùng Lâm (SN 2017, trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu), Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội), Trần Mỳ Dính (SN 1967, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Lò Văn Vinh (SN 1999, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là lái xe khách);

Nguyễn Đình Thích (SN 1944, trú tại TP. Lai Châu), Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1981, trú tại phường Tân Phong, TP. Lai Châu), Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, trú tại phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu), Hoàng Thị Hiêng (SN 1994, trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Lê Văn Đổng (SN 1972, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Lò A Liều (lái xe bồn).

3 người bị thương gồm: Trần Bình (SN 1983, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2013), Trần Tú Hường (SN 1990) cùng trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu).

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến nhiều người tử vong.

Thông tin mới nhất về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên, lãnh đạo Sở GTVT Lai Châu cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bồn bị mất lái đã đâm vào xe khách đang di chuyển theo hướng từ TP Lai Châu đi Than Uyên. Do cú đâm mạnh trên, khiến 2 xe bị văng khỏi đường cùng lao xuống vực suối với nhiều đá lớn.

Trao đổi với PV Kiến Thức, một cán bộ công an điều tra công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng Công an huyện Tam Đường, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng có mặt,, phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn . Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại thông tin về các phương tiện đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Trọng An đang trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông An cho biết, hiện 4 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường cho biết, hiện tại phía bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân cấp cứu, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch đã chuyển lên bệnh viện tỉnh Lai Châu.

Trước đó, vào khoảng 9h5 ngày15/9 trên QL4D trên đèo Bình Lư đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn BKS 24C - 063.76 và xe ô tô 16 chỗ BKS 25C - 000.88 khiến cả 2 xe lao xuống vực, nhiều người thương vong.