Chết mê với em gái Đắk Lắk thả thính cực ngọt gây mê vạn anh em

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại đoạn thoại của cô nàng 2001 khi kết hợp sử dụng hai chất giọng Nghệ An và Đắk Lắk cho đoạn thoại: "Anh ơi, anh có người yêu chưa? Chưa. Rứa thì anh lo tìm người yêu đi nhá. Sắp trung thu rồi đó". Đoạn clip của em gái Đắk Lắk ngay khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng ‘đốn tim’ dân tình với hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Không chỉ bởi chất giọng ngọt ngào, nữ sinh 10X Đắk Lắk còn gây thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngây thơ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to và nụ cười duyên. Chẳng vậy mà nhiều anh chàng đua nhau nhận em gái xinh đẹp trên làm vợ, "Thánh lầy" Hà Đức Chinh của U23 Việt Nam cũng không ngoại lệ khi cầu thủ này không ngại tag bạn vào phần bình luận và hóm hỉnh nhận xét: "nghe đã lắm". Không những vậy, "vựa muối của U23 Việt Nam" còn khá hài hước khi trêu lại nhân vật chính trong clip. Theo tìm hiểu của dân mạng, chủ nhân của clip trên đó là cô gái Trần Lê Thế Trâm (SN 2001) đến từ Đắk Lắk. Chia sẻ về video, Thế Trâm cho biết hiện tại cô đang cảm thấy khá hoang mang vì ban đầu chỉ định đăng tải clip cho vui, không ngờ lại được nhiều người chia sẻ đến vậy. Cô nàng Thế Trâm cũng cho biết, bản thân đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười trước sự nổi tiếng bất ngờ. Lí do là vì tài khoản facebook đã dùng được 5 năm của cô nàng này đang bị một số người report dù cô nàng mới mới nổi chưa đầy 1 ngày. Nữ sinh 10X sở hữu vẻ xinh xắn, đáng yêu cùng chất giọng "gây nghiện". Dễ thương như Thế Trâm như này bảo sao nhiều bạn nam mê mẩn. Mời quý độc giả xem clip "em gái Đắk Lắk thả thính anh em “anh đã có người yêu chưa” - Nguồn: Youtube

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại đoạn thoại của cô nàng 2001 khi kết hợp sử dụng hai chất giọng Nghệ An và Đắk Lắk cho đoạn thoại: "Anh ơi, anh có người yêu chưa? Chưa. Rứa thì anh lo tìm người yêu đi nhá. Sắp trung thu rồi đó". Đoạn clip của em gái Đắk Lắk ngay khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng ‘đốn tim’ dân tình với hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Không chỉ bởi chất giọng ngọt ngào, nữ sinh 10X Đắk Lắk còn gây thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngây thơ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to và nụ cười duyên. Chẳng vậy mà nhiều anh chàng đua nhau nhận em gái xinh đẹp trên làm vợ, "Thánh lầy" Hà Đức Chinh của U23 Việt Nam cũng không ngoại lệ khi cầu thủ này không ngại tag bạn vào phần bình luận và hóm hỉnh nhận xét: "nghe đã lắm". Không những vậy, "vựa muối của U23 Việt Nam" còn khá hài hước khi trêu lại nhân vật chính trong clip. Theo tìm hiểu của dân mạng, chủ nhân của clip trên đó là cô gái Trần Lê Thế Trâm (SN 2001) đến từ Đắk Lắk. Chia sẻ về video, Thế Trâm cho biết hiện tại cô đang cảm thấy khá hoang mang vì ban đầu chỉ định đăng tải clip cho vui, không ngờ lại được nhiều người chia sẻ đến vậy. Cô nàng Thế Trâm cũng cho biết, bản thân đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười trước sự nổi tiếng bất ngờ. Lí do là vì tài khoản facebook đã dùng được 5 năm của cô nàng này đang bị một số người report dù cô nàng mới mới nổi chưa đầy 1 ngày. Nữ sinh 10X sở hữu vẻ xinh xắn, đáng yêu cùng chất giọng "gây nghiện". Dễ thương như Thế Trâm như này bảo sao nhiều bạn nam mê mẩn. Mời quý độc giả xem clip "em gái Đắk Lắk thả thính anh em “anh đã có người yêu chưa” - Nguồn: Youtube