Vừa rời nhà nghỉ, người phụ nữ nước ngoài bị cướp hơn 110 triệu

Ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hồi 5h ngày 23/11, Công an TP Móng Cái tiếp nhận từ Công an phường Ka Long về việc vào khoảng 4h30 cùng ngày, bà L.Q.Y (sinh năm 1957, Trung Quốc), hiện lưu trú tại nhà nghỉ Anh Vũ (TP Móng Cái) làm việc tại Công ty khách sạn Hồng Vận bị cướp tài sản khi vừa rời nhà nghỉ khoảng 50m.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định, lệnh bắt giữ. Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng gây án. Các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.

Tại thời điểm đó, nạn nhân bị 2 nam thanh niên bịt mặt, sử dụng hung khí đe dọa, quật ngã, bịt miệng rồi chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát, không để lại bất kỳ thông tin nào. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 114.354.000 đồng. Qua khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án và các tài liệu khác thu thập được xác định vụ án có tổ chức với tính chất rất nghiêm trọng. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là khu vực đông dân cư đường phố sáng điện, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện hành vi phạm tội, gây tâm lý hoang mang cho bị hại và dư luận. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, quyết tâm cao, Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự, xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ các đối tượng gây án.

Chỉ sau 30 giờ tiếp nhận thông tin, đến hồi 10h00 ngày 24/11/2024, Công an TP Móng Cái đã xác định và bắt giữ được 3 đối tượng Hoàng Thị Hồng (SN 1994, HKTT: bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Bùi Văn Đông (SN 1997, HKTT: Thôn Trung Tâm, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Hồng Phi (SN 1995, HKTT: thôn 7, xã Kim Lương, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đang lẩn trốn tại thôn Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua đấu tranh, khai thác, từ năm 2019, Hồng quen biết Zhang Yun Po (Trương Vận Ba, SN 1970; HKTT: Đại lộ Yến Tháp, huyện Sân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) là đối tượng thường xuyên đánh bài tại khách sạn Hồng Vận. Do thua bạc hết tiền nên Trương Vận Ba đã rủ Wang Can (Vương Xán, sinh năm 1972, HKTT: xã Chu Phỏng, khu Nam Khang, TP Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) tìm kiếm, theo dõi những người Trung Quốc có tiền thường xuyên ra vào khách sạn Hồng Vận để cướp tài sản. Sau khi Vương Xán thông tin việc bà Y. có tài sản và thường xuyên rời khỏi nhà nghỉ Anh Vũ lúc 4h30 hằng ngày để đến khách sạn Hồng Vận làm việc, Zhang Yun Po báo cho Hồng. Hồng rủ thêm Đông và Phi thực hiện việc cướp tài sản; số tiền cướp được Hồng và Đông, Phi được hưởng một nửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/11/2024 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hồng, Bùi Văn Đông, Nguyễn Hồng Phi, Trương Vận Ba, Vương Xán về Hành vi Cướp tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.