Hà Nội: 3 đối tượng chặn đường, cướp tài sản của người phụ nữ

Ngày 18/7, Công an huyện Phúc Thọ vừa điều tra, làm rõ 3 đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản người đi đường. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ tiếp nhận đơn trình báo của chị Th. (SN 1997, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về việc bị 3 thanh niên cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 khi đang đi xe máy trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Tích Giang.

Tang vật vụ cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ 3 đối tượng gây án là N.H.G (SN 2007, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội), T.G.H (SN 2008, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và N.V.G (SN 2011, trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi dọc các tuyến đường, nếu phát hiện ai sơ hở tài sản sẽ chiếm đoạt. Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại của chị Th, các đối tượng đã đi bán, chia nhau tiền. Công an huyện Phúc Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng chặn đường, cướp tài sản của người phụ nữ theo quy định.