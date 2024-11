Cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 28/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 03h34 cùng ngày, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo cháy ở nhà dân tại số 8/37 Trực Cát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội KV1 khẩn trương đến chữa cháy.

Lực lượng Công an cứu 2 người trong vụ cháy.

Đám cháy xảy ra tại phòng làm việc gia đình ở tầng lệch phía sau nhà (giữa tầng 01 và 02 của ngôi nhà), diện tích đám cháy khoảng 8m2. Trên ban công tầng 2 có 01 người, ban công tầng 3 có 01 người mắc kẹt. Đội KV1 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận Lê Chân triển khai mũi trinh sát tiếp cận đưa người mắc kẹt ra khỏi nhà an toàn đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 4h00 cùng ngày.

Lực lượng Công an cứu được 2 người gồm chị H.T.U, sinh năm 1983, vợ chủ nhà và cháu L.H.N, sinh năm 2009, con gái chủ nhà. Ban đầu xác định không thiệt hại về người, về tài sản cháy hỏng 01 ghế, 01 bàn làm việc, 01 máy in,... Hiện, Công an quận Lê Chân tiếp nhận, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy theo quy định.