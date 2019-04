Vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: Hung thủ vẫn bí ẩn

Liên quan đến vụ anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada 26 tuổi; quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tạt axit, cắt gân chân ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết công an huyện đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh tiếp tục điều tra.



Cho đến nay, đã 2 tháng trôi qua nhưng hung thủ gây án vẫn chưa được xác định. Do vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên cơ quan điều tra hết sức thận trọng.

Bên cạnh đó, trao đổi trên trang Zing.vn, ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Đông, huyện Bình Sơn cho biết, vợ chồng ông Võ Duy Linh đã rời quê sang Canada hỗ trợ chăm sóc điều trị vết thương cho anh Võ Duy Nghiêm.

"Thông tin từ gia đình là sức khỏe của Nghiêm đã tạm thời ổn định. Anh Nghiêm đã được chuyển từ Thái Lan về Canada tiếp tục điều trị đôi mắt và phẫu thuật vết bỏng do axit gây ra trên cơ thể", ông Thanh nói trên trang này.

Vết thương của anh Nghiêm (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada, bạn gái của Nghiêm) viết những dòng tâm trạng trên trang Facebook cá nhân về việc của người yêu: "Đã 8 tuần trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra với Tom và tôi. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất về vụ án vẫn đang chỉ ở mức đang điều tra. Chúng tôi vẫn đang hàng ngày trông chờ và hy vọng những thông tin mới trong việc điều tra và xử lý vụ án, từ các cơ quan chức năng và các bên liên quan".



Trước đó, ngày 9/2 (mùng 5 Tết) anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Ngọc Trâm đi ăn tối.

Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bị bỏng nhẹ.

Sau khi tạt axit, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường. Bọn chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị.

Mặc dù sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Bình Sơn có đề xuất cấm xuất cảnh đối với anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Nghiêm) nhưng chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Ông Võ Duy Linh cho biết mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada sau khi gửi lại 3.000 USD chi phí chữa trị cho em.

Trong thời gian nằm viện tại Việt Nam, anh Nghiêm cũng cho biết trong cuộc sống tại Canada anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nên anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình.