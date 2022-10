Công an TPHCM thông tin về vụ cháy tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát

Sáng 14/10, Công an TP HCM cho biết, lúc 22h ngày 13/10, Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP HCM nhận được tin báo đang xảy ra vụ cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát (số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1).

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Quận 1 đã cử lực lượng khẩn trương triển khai cô lập hiện trường và phối hợp lực lượng bảo vệ toà nhà chữa cháy.

Đến 22h10, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, hư hỏng một tủ cấp đông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại Phòng thí nghiệm bào chế nước giải khát - Văn phòng Công ty LaviFood (Lầu 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát).

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

