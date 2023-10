Chân dung 7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã liên quan Vạn Thịnh Phát

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan. Trong đó có, Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ), nguyên Phó Tổng giám đốc SCB. Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB. SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc), thành viên Hội đồng quản trị SCB. Lam Lee George (SN 1959, tại TP HCM), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP HCM), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB. Các bị can trên bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản" từ ngày 25/10, nhưng đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ; yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nữ đại tá “rởm” lấy sổ tiết kiệm 200 tỷ “ảo” để lừa đảo

