Vụ “trời mưa thì không lái xe”: VEC E lắm lùm xùm thế nào?

Chiều ngày 23/11 trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, trời đổ cơn mưa lớn, trên cao tốc có nhiều phương tiện đang lưu thông thì bất ngờ trên bảng điện tử dẫn đường của cao tốc này xuất hiện dòng chữ “Trời mưa thì không lái xe”. Nhiều tài xế đi đường rất hoang mang trước dòng thông báo khó hiểu này.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Tân - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết: “Khi trời mưa, đơn vị có thông báo trên bảng điện tử giao thông khu vực đường dẫn và trên cao tốc là “Trời mưa đường trơn trượt. Giữ khoảng cách an toàn”. Tuy nhiên, quá trình cập nhập thông tin thủ công đã xảy ra sự cố nhảy chữ không kịp nên dẫn đến sai sót”.

Tấm bẳng điện tử "trời mưa thì không lái xe".

Ông Tân giải thích thêm, nguyên nhân dẫn đến sai sót này bắt nguồn từ việc mọi khi đơn vị cập nhật thông tin tuyên tuyền an toàn giao thông là “Đã uống rượu bia thì không lái xe” nhưng đến chiều 23/11 khi chuyển đổi bằng tay, nhân viên thay câu lệnh trên bằng "Trời mưa đường trơn trượt. Giữ khoảng cách an toàn”. Khi nhân viên vừa gõ "trời mưa" thì xảy ra lỗi mấy chục giây không nhảy kịp nên câu lệnh thành “Trời mưa thì không lái xe”.

Trước đó, VEC E cũng từng dính những lùm xùm khi cuối ngày 12/2, đơn vị này bị chính cơ quan chủ quản của mình là VEC (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam) “bác” đề xuất về việc từ chối vĩnh viễn đối với 2 ô tô lưu thông trên cao tốc do VEC quản lý và khai thác. VEC thừa nhận việc VEC E đề xuất “cấm cửa” vô thời hạn với 2 phương tiện trên là không đủ cơ sở pháp lý.

Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Thanh Niên.

Vụ việc VEC E tự thay mặt cơ quan chủ quản (là VEC) ra quyết định cấm vĩnh viễn 2 phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc do VEC khai thác đã gây phẫn nộ trong dư luận về sự lạm quyền của VEC E.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) khẳng định VEC E hay VEC không có thẩm quyền cấm xe lưu thông trên đường cao tốc mà chỉ có thẩm quyền từ chối xe chở quá tải và đã ký văn bản thu hồi quyết định cấm vĩnh viễn 2 ô tô.

Ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi, VEC cho biết, đã bị 2 đối tượng cướp số tiền là 2.220.000.000 đồng, trong đó, tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là 3.230.660.000 đồng, bao gồm: tiền doanh thu của 2 ca ngày 4/2/2019, 3 ca ngày 5/02/2019 và 3 ca ngày 6/02/2019 (1 ca/8h).

Nguyễn Vũ Hoàng Nam tại cơ quan Công an.

Tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp tết); số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng. Việc các ngân hàng không hoạt động trong dịp Tết là lý do khiến số tiền thu phí tại trạm Dầu Giây bị đọng khá lớn khi vụ cướp diễn ra.

Hai nghi can trong vụ cướp đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt vào đêm ngày 7/2 tại địa phận TP Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ nhân sự tại Công ty VEC E, hai nghi can trước là nhân viên của VEC E và đã nghỉ việc lần lượt là Trần Tuấn Anh (sinh ngày: 07/7/1993) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (sinh ngày 21/6/1990).

VECE phủ nhận ra văn bản từ chối phục vụ 2 ô tô