Vụ thi thể cô gái bị phân 4 mảnh trên sông Hồng: Đã bắt được nghi phạm

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác trên sông Hồng tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), sáng 15/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án.

Lãnh đạo UBND xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đêm 14/10, Công an đã bắt được nghi phạm Phạm Duy Khánh (ở Thái Bình) khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở Thái Bình và hiện công an đã di lý nghi phạm về Hà Nội. Phạm Duy Khánh làm nghề tự do.