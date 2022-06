Vụ sàm sỡ cô gái ở nhà trọ: Phạt hành chính hay truy cứu hình sự?

Mới đây, clip một cô gái bị nam thanh niên lạ mặt khống chế, sàm sỡ khi vừa về đến khu trọ tại phố Đông Tác (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến dư luận bức xúc hành vi của kẻ biến thái.



Theo nạn nhân, khoảng 0h22 ngày 29/6, khi cô gái vừa về đến nhà trọ thì nam thanh niên lạ mặt lao vào từ đằng sau ôm lấy khống chế, sàm sỡ. Khi cô gái hô hoán, đối tượng đã bỏ chạy. Hiện Công an phường Kim Liên đang xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nam thanh niên là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và quyền tự do thân thể của người khác. Tuỳ thuộc vào mục đích của hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong clip thể hiện rất rõ hình ảnh sự việc, rõ mặt đối tượng sàm sỡ, quấy rối tình dục với cô gái trẻ và clip được lan tải trên mạng xã hội, qua phản ánh của các cơ quan truyền thông. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh tin báo và sẽ sớm xác định được danh tính của đối tượng này.

Hành vi của đối tượng này là rất manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác và còn có nguy cơ nghiêm trọng hơn là xâm hại tình dục, xâm phạm đến tài sản của nạn nhân. Hành vi như vậy gây gây lo lắng, hoang mang, hoảng sợ trong cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ trẻ nơi công cộng và những lúc đêm tối, vắng vẻ...

Do đó, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng, xác định hậu quả xảy ra đối với nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp hành vi không chỉ thể hiện qua clip là sờ mó, bóp vào ngực nạn nhân (quấy rối tình dục) mà còn có những hành vi khác với mục đích nhằm giao cấu trái ý muốn với nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

Trường hợp hành vi kèm theo là đe doạ, uy hiếp tinh thần của nạn nhân để giật dây truyền, điện thoại... hoặc chiếm đoạt những tài sản khác của nạn nhân thì hành vi bị xử lý sẽ là cướp tài sản hoặc cướp giật tài sản.

Nếu hành vi của đối tượng chỉ là sàm sỡ, quấy rối tình dục, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, danh dự nhân phẩm của người khác nhưng hành vi này diễn ra nhiều lần, với nhiều người nơi công cộng và gây ra dư luận xấu trong xã hội thì cơ quan điều tra có thể khởi tố đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 BLHS với hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Trường hợp đã xác định được danh tính, hành vi của đối tượng này như trong clip và không chứng minh được hành vi khác như hiếp dâm, cướp tài sản và hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục thực hiện lần đầu và duy nhất thì riêng hành vi sàm sỡ với người phụ nữ trong clip, đối tượng này sẽ bị phạt hành chính tới mức phạt từ 5 triệu đến 8 triệu đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ yếu tố tâm lý và có thể còn là bệnh lý của đối tượng này. Cần làm rõ nguyên nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là do đạo đức nhân cách thấp kém hay do yếu tố bệnh lý về tình dục. Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi vi phạm do đạo đức nhân cách thấp kém, ý thức coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ danh dự nhân phẩm công dân.

Còn trường hợp hành vi của đối tượng là do bị ảnh hưởng của yếu tố bệnh lý về tình dục, cũng cần có những biện pháp can thiệp bởi y tế để giảm bớt nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội, để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa vi phạm.

