Hà Nam: Bắt nhóm đối tượng mang gạch, đá giải quyết mâu thuẫn

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị vừa bắt nhóm thanh, thiếu niên có hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng và gây thương tích”.

Trước đó, ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận được trình báo của người dân vào tối 1/3/2025, tại tổ dân phố Kiều Đan Phượng, phường Tân Hiệp, TP Phủ Lý có nhóm thanh, thiếu niên có hành vi“Cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng và gây thương tích”.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để điều tra, xác minh, bắt giữ. Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định do có xích mích với nhóm thanh thiếu niên tại TP Phủ Lý, nhóm thanh, thiếu niên cùng trú tại huyện Bình Lục kéo nhau lên thành phố để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tang vật thu giữ, gồm: 2 xe mô tô; 01 BKS bị đứt rời; nhiều vỏ chai bia, gạch, đá và các đồ vật có liên quan… Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Đây là một trong nhiều chiến công Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã lập được ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bỏ cấp trung gian, không tổ chức Công an cấp huyện.

Được biết, nhóm thanh, thiếu niên trên có tuổi đời còn trẻ (từ 15 - 18 tuổi) nhưng coi thường pháp luật, liều lĩnh, manh động, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, làm bức xúc trong Nhân dân. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có hành vi lạng lách, đánh vòng, gây rối trật tự công cộng.... gửi thông tin hình ảnh, video clip tố giác qua ứng dụng VNeID hoặc báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ, xử lý, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì bình yên cuộc sống./.