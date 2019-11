Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Đề nghị khung tử hình cho mẹ nữ sinh

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, hiện cơ quan công an tỉnh này đã ra quyết định đề nghị truy tố đối với bà Trần Thị Hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy ở khung cao nhất.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại ngày 4/2, ở Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Khung hình phạt cho hành vi này ở mức 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Cùng truy tố với bà Hiền còn 5 đồng phạm khác gồm: Vì Thị Thu, Vì Văn Toán (hai vợ chồng, cùng 37 tuổi); Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Cơ quan điều tra xác định mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên, Zing.vn đưa tin.

Trước đó, tháng 5/2019, bà Hiền bị bắt giam khi công an đang điều tra vụ án mạng của con gái bà. Sự việc khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo kết luận điều tra vụ án liên quan tới cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên , sau khi mãn hạn ra tù, Vì Văn Toán tới gặp và đòi bà Hiền số tiền 300 triệu đồng từ việc mua bán ma túy. Tuy nhiên, bà Hiền nói không có tiền trả.