Nữ sinh giao gà Điện Biên: Bùi Văn Công diễn lại cảnh đồi bại

Sáng 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. Đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc, trực tiếp sát hại nạn nhân - Bùi Văn Công là đối tượng thứ 3 tham gia quá trình thực nghiệm này. Bùi Văn Công được cơ quan chức năng xác định là đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc, lên kế hoạch và trực tiếp dùng côn xích sắt siết cổ giết chết nạn nhân. Công cũng là chủ nhân của chiếc xe tải mang biển kiểm soát 27C-03.475 được dùng để vận chuyển xác nạn nhân đi phi tang. Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Điện Biên đã thực nghiệm hiện trường với 2 đối tượng: Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và thu được nhiều kết quả quan trọng. Lường Văn Lả (28 tuổi), trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Lường Văn Lả là một trong các bị can bị Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17.2 khi đang trên đường bỏ trốn. Lả là bị can cùng khiêng xác nữ sinh giao gà đến hiện trường ở khu chăn nuôi của ngôi nhà bỏ hoang. (Ảnh VOV) Lả đã nhiều lần hãm hiếp nữ sinh giao gà sau khi được Công và các bị can khác đồng ý. Sau khi hiếp, giết và khiêng xác nữ sinh giao gà đến ngôi nhà hoang, Lả trực tiếp tham gia quá trình bàn bạc với cả nhóm để thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, đối phó với cơ quan công an. Sau khi Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công lần lượt bị bắt, Lường Văn Lả đã tìm cách vượt biên bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng đã thực nghiệm hiện trường đối với Lường Văn Lả tại nhà bị can Bùi Văn Công và hiện trường nơi tìm thấy xác nạn nhân. Hành vi của Lường Văn Lả tại hiện trường khi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với lời khai của bị can tại Cơ quan CSĐT về diễn biến vụ án. Quá trình thực nghiệm điều tra vụ án cô gái giao gà, Lường Văn Lả - một trong 8 đối tượng tham gia bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên khá bình thản diễn lại hành vi tội ác. Ảnh BVPL Căn nhà của Bùi Văn Công tại tổ 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên được xác định là hiện trường chính của vụ án, nơi giam giữ, hãm hiếp nạn nhân trong nhiều ngày. (Ảnh BVPL) Trong vụ án này, Bùi Văn Công được xem là nhân vật chủ chốt sau đối tượng thuê cả nhóm là Vì Văn Toán. Bùi Văn Công bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 13/2/2019 với 5 tội danh gồm: Giết người, Hiếp dâm, cướp tài sản, bắt và giam giữ người trái pháp luật, tàng trữ ma tuý. Mời quý vị độc giả theo dõi video Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên (Nguồn BVPL) Theo đó nhằm xóa dấu vết, tránh sự điều tra của lực lượng chức năng, Bùi Văn Công cùng các đối tượng đã cùng nhau lau rửa cơ thể nạn nhân trước khi đưa tới hiện trường là ngôi nhà bỏ hoang của em gái Bùi Văn Công, ngay phía sau căn nhà của vợ chồng y. Giấu xác nạn nhân xong, các đối tượng về nhà Công tính toán kỹ lưỡng, bên cạnh việc thống nhất không khai báo với cơ quan Công an, trường hợp ai “non gan”, trót khai báo thì tự chịu trách nhiệm, nhất quyết không được khai ra đồng bọn. Dự kiến trong chiều nay (17/7), cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thực nghiệm hiện trường, điều tra đối với các đối tượng Vương Văn Hùng và Vì Văn Toán.

