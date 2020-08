Vụ Nhật Cường Mobile: Không bắt được Bùi Quang Huy, vụ án đi về đâu?

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra vụ án Công ty Nhật Cường và cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3/2020.



Đây là vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về 4 tội danh: Tội buôn lậu; Tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tội rửa tiền; Tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay, đã khởi tố 28 bị can. Trong đó, đã bắt giam 20 bị can, truy nã 8 bị can, tức còn 8 bị can chưa bắt được.

Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Ngày 21/7, đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến công ty Nhật Cường, gồm 2 bị can làm việc ở UBND TP Hà Nội và 1 bị can ở C03 Bộ Công an.

Liên quan vụ án này, Bùi Quang Huy Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đối tượng chủ mưu vụ án hiện đang bỏ trốn. Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra, phối hợp với các lực lượng, áp dụng tất cả các biện pháp để truy bắt Bùi Quang Huy, xử lý trước pháp luật. Cơ quan điều tra nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Tuy nhiên, trường hợp không bắt được Bùi Quang Huy và bị can này cũng không đầu thú, dư luận đặt câu hỏi, vụ án sẽ ra sao?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc bắt bị can Bùi Quang Huy để tạm giam sẽ được cơ quan điều tra thực hiện bằng các nghiệp vụ và sự phối kết hợp với các lực lượng chức năng khác để đảm bảo việc xử lý được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Do đây là vụ án đồng phạm, bị can Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính trong vụ án nên việc bỏ trốn ít nhiều sẽ gây khó khăn trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cũng như xác định tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các đồng phạm khác.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, lời khai của các đồng phạm khác, lời khai của người liên quan,...nếu có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đồng phạm thì cơ quan điều tra vẫn có thể đề nghị truy tố các đồng phạm về các hành vi phạm tội.

Đối với Bùi Quang Huy, trong quá trình điều tra vụ án mà chưa bắt được bị can thì khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can; khi nào bắt được sẽ tiếp tục phục hồi điều tra xử lý sau.

Từ những căn cứ trên, luật sư Anh Thơm cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc bị can bỏ trốn không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Chính sách pháp luật của Nhà nước ta luôn khoan hồng với những người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, biết quay đầu trở lại để sửa chữa khắc phục những sai phạm,... Nếu bị can ra đầu thú sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

