Vụ Nhật Cường Mobile: Hà Nội có văn bản gửi Bộ Công an

Theo đó, trên cơ sở kết quả triển khai đạt yêu cầu đặt hàng của thành phố, phiên bản phần mềm năm 2016 đã được Sở TT&TT ký kết hợp đồng số 68/2016/NHATCUONG-STTTT. Trong đó, các nội dung đã thực hiện gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 7 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử; Phần mềm ngành giáo dục: Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử có kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư của Công an thành phố Hà Nội.

Đối với 7 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử, đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết 661.725 hồ sơ trực tuyến và thực hiện 2.249.300 bản sao (năm 2019, tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt 100%). Đối với phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử thì hệ thống sổ liên lạc điện tử được cung cấp miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường thường xuyên, liên tục giúp phụ huynh theo dõi được tình hình học tập của học sinh.

Phần tiếp theo của văn bản cung cấp tài liệu hồ sơ vụ án của UBND Hà Nội nêu vấn đề về Công tác đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật triển khai. Theo đó, UBND thành phố nhận định: Công tác hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn triển khai ứng dụng CNTT 2010-2015 còn lúng túng trong công tác đầu tư, thiếu đồng bộ.

Thì giai đoạn 2016-2020, thành phố đã giao Sở TT&TT tập trung rà soát, đánh giá và tổ chức quy hoạch tổng thể để đảm bảo mục tiêu quy hoạch thống nhất đường truyền dùng chung trong toàn thành phố, triển khai toàn bộ mạng LAN đến cấp phường xã thị trấn và mạng WAN thông suốt từ thành phố đến 3 cấp trực thuộc, chấm dứt việc thuê riêng lẻ, lãng phí, chất lượng không đáp ứng yêu cầu CNTT tại các cơ quan.

Hà Nội khẳng định việc triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 mang lại hiệu quả, lợi ích rõ rệt. Đặc biệt, việc này giúp tiết kiệm chi ngân sách thành phố rất nhiều, trong đó riêng chi trả dịch vụ Internet cho 320 xã, phường thị trấn theo hình thức tập trung đã tiết kiệm ngân sách thành phố hàng năm là hơn 2 tỷ đồng do giảm được 48% chi phí so với giá dịch vụ công khai.

Về trung tâm dữ liệu thành phố được Sở TT&TT tổ chức thuê Trung tâm dữ liệu Thành phố tại Hòa Lạc (do Vietel IDC cung cấp) để phục vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ CNTT dùng chung của thành phố trên cơ sở đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; vị trí đặt thuận lợi, gần hệ thống máy chủ của Công an thành phố… Zing.vn đưa tin.

Thông tin được đăng tải trên Người đưa tin, trước đó, sáng 9/5/2019, bộ Công an ra lệnh khám xét đồng loạt tại trụ sở chính cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile và toàn bộ cửa hàng cùng thương hiệu trên địa bàn TP.Hà Nội. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định truy nã đối với ông Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường ( Nhật Cường Mobile ).

Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan vụ án này gồm: Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Ngoài ra, Cục cảnh sát kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã). Đây là diễn biến tố tụng mới nhất khi Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Trước đó, ngày 14/5, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Huy không có mặt ở nơi cư trú nên bị truy nã. Hôm 24/7, Bộ Công an đã gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.