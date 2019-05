Loạt cửa hàng Nhật Cường mobile ra sao sau khi bị khám xét?

Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ trưa 9/5, sau khi chuỗi cửa hàng của Nhật Cường mobile ở Hà Nội bị công an khám xét thì nhiều cửa hàng đã lập tức đóng cửa im lìm. Trong ảnh là cửa hàng Nhật Cường mobile số 9 Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đến 19h cùng ngày, Nhật Cường mobile số 9 Trần Duy Hưng vẫn chưa hoạt động trở lại. Tương tự, cửa hàng Nhật Cường mobile số 3 Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng đóng cửa từ sau khi Công an khám xét ở "đại bản doanh" 33 Lý Quốc Sư... ...và khóa cửa cho đến tối. Nhiều người đi đường không khỏi tò mò việc cửa hàng đóng cửa đúng khung "giờ vàng". Vì thường mỗi buổi tối, nơi đây rất sôi động, náo nhiệt. Nhật Cường mobile 12 Láng Hạ cũng đóng cửa từ sáng... Đến tối, cửa vẫn khóa chặt, bên ngoài chỉ có đèn bảng hiệu được thắp sáng cùng với những băng rôn khuyến mãi treo trước cửa... Người đi đường tò mò trước việc Nhật Cường mobile 12 Láng Hạ bất ngờ đóng cửa cả ngày. Nhật Cường mobile số 2 Chùa Bộc cũng chung số phận, khóa cửa im lìm. Và không mở cửa trở lại sau khi việc cơ quan công an khám xét Nhật Cường mobile đã diễn ra trước đó khá lâu. Tại Hà Nội, Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng bán lẻ gồm: 33 Lý Quốc Sư; 2 Chùa Bộc; 12 Láng Hạ; 10 Nguyễn Xiển; 214 Nguyễn Văn Cừ; 3 Xuân Thủy; 57-59 Bạch Mai; 9 Trần Duy Hưng; 267 Quang Trung.

