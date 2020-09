Vụ kiện Trưởng CA Bắc Từ Liêm: Nhiều kiến nghị ở cấp sơ thẩm

(Kiến Thức) - Chiều 22/9, Tòa án nhân dân (TAND) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện Quyết định xử phạt hành chính số 310/QĐ-XPHC ngày 18/10/2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm, với số tiền 4 triệu.

Người khởi kiện là bà Vũ Thị Liên (nhân viên tạp vụ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam), làm việc tại tòa nhà TH1, khu đô thị Nam Cường (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). Người bị kiện là ông Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Theo nội dung khởi kiện, khoảng 10h ngày 2/8/2019, bà Vũ Thị Liên đang ở trong phòng bảo vệ của tòa nhà TH1 thì thấy nhiều người tụ tập bên ngoài nên đã sử dụng điện thoại chụp ảnh lại để báo cáo lãnh đạo. Trong số những này có ông Lê Văn Vàng và Dương Trọng Kết (người trèo tường rào lô TH1).

Ngay sau đó, một số người bên ngoài tổ chức cắt xích khóa cổng và trèo tường nhảy vào trong khuôn viên tòa nhà TH1, giật điện thoại của bà Liên, đạp vào chân khiến bà ngã đập đầu vào tường, choáng (bà Liên bị đánh ngất lúc gần 11h ngày 2/8/2019) và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Hình ảnh thể hiện bà Liên được đưa đi cấp cứu lúc 11h33 ngày 2/8/2019.

Người khởi kiện cho rằng ông Hà Mạnh Hùng (cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm) và ông Nguyễn Nam Giang (kiểm sát viên Viện KSND quận Bắc Từ Liêm), đã tự ý lập biên bản khống bắt người phạm tội quả tang đối với bà lúc 11h25 ngày 2/8/2019. Bởi tại các bút lục số 98, 99, 100, 101 thể hiện sau khi bà Liên bị đánh ngất cho đến khi tỉnh thì bà đang nằm ở Bệnh viện 198.

Theo người khởi kiện, các bút lục số 107, 108, 109, 110, 111 còn thể hiện khoảng thời gian từ 12h18 đến 13h30, khi bà Liên đi chụp chiếu đã được chính Công an đưa đi.

Hơn nữa, người khởi kiện cho biết phải cấp cứu đến 17h cùng ngày bà mới được đưa về Công an quận Bắc Từ Liêm để ký các loại giấy tờ, đến 20h mới được cho về nhà.

Tại phiên tòa, từ các căn cứ, chứng cứ đưa ra, bà Trần Kim Phương (người đại diện theo ủy quyền của bà Liên), khẳng định thời điểm xảy ra sự việc bà Liên chỉ ở trong phòng bảo vệ số 1 quay lại video cảnh nhiều thanh niên khỏe mạnh đến cắt khóa, phá cổng và đánh bà ngất lịm đi nên không có bất kỳ hành vi dùng vũ lực hay lời nói nào chống đối 34 cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tại lô TH1.

Bà Kim Phương nhấn mạnh việc, Công an quận Bắc Từ Liêm nói đến để “giải cứu con tin” nhưng họ đã trèo tường vào sân không đi tìm “con tin” mà chỉ nhằm bắt mấy người của Công ty và cắt khóa, phá cổng số 1 tòa nhà TH1.

“Về việc Công an và VKSND quận Bắc Từ Liêm lập khống biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra Quyết định trả tự do ngày 2/8/2019 nhưng khi tôi ký xong không giao lại cho tôi. Sau đó, Công an quận ra Quyết định xử phạt hành chính quyết định số 310 đối với tôi là trái với sự thật, trái với quy định của pháp luật”, nguyên đơn trình bày.

Do vậy, nguyên đơn đề nghị HĐXX TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên hủy Quyết định xử phạt hành chính số 310 của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với bà Liên và công khai xin lỗi đối với bà Liên. Đồng thời buộc ông Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm phải bồi thường tổn thất về uy tín, danh dự cho bà với số tiền là 35 triệu đồng.

Nguyên đơn cũng kiến nghị Tòa cấp sơ thẩm kiến nghị với cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao làm rõ nội dung Công an quận Bắc Từ Liêm và ông Nguyễn Nam Giang (kiểm sát viên Viện KSND quận Bắc Từ Liêm) đã “lập khống biên bản bắt người phạm tội quả tang” từ bút lục số 98, 99, 100, 101.

“Đây là một hành động lợi dụng chức vụ quyền hạn phối hợp giữa Công an quận Bắc Từ Liêm và Viện KSND quận Bắc Từ Liêm để lập vụ khống nhiều bút lục nhằm che đậy vụ việc “giải cứu con tin giả” chuyển hóa thành vụ việc “chống người thi hành công vụ” theo tin vụ khống của Lê Văn Vàng…”, - nguyên đơn nhấn mạnh.

Hiện trường cổng số 1 tại lô TH1 đã bị cắt khóa ngày 2/8/2019.

Phản bác lại các nội dung khởi tố của nguyên đơn, đại diện phía người bị kiện là ông Nguyễn Bình Ngọc đã đề nghị HĐXX cho ông Nguyễn Tiến Dũng (điều tra viên thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm) đứng lên trả lời.

Ông Dũng nói: Ngày 2/8/2019, Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện công vụ theo đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng. Khi đến lô đất TH1 thấy cổng số 1 bị khóa, chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo lực lượng phá khóa cổng số 1. Tuy nhiên, trong quá trình phá cổng, bà Hồng (Nguyễn Thị Hồng, là nhân viên tạp vụ Công ty TDS) ở bên trong đã dùng cát ném vào lực lượng. Bà Liên đã quay phim chỗ cổng và xúi giục, kích động bà Hồng ném cát.

Ông Dũng cho rằng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử phạt hành chính của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với bà Liên là đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị HĐXX tuyên bác các yêu cầu khởi kiện phía nguyên đơn.

Tại phiên tòa, HĐXX đã cho mời những người làm chứng gồm ông Đỗ Văn Hà (nhân viên bảo vệ Công ty TDS, làm nhiệm vụ bảo vệ lô đất TH1) và bà Nguyễn Thị Hồng đứng lên trả lời các câu hỏi. Người giữ quyền công tố tại tòa cũng đã trình bày quan điểm trước HĐXX.

Do phiên tòa nghị án kéo dài, tới sáng 26/9/2020 HĐXX mới tuyên án.