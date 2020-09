“Đại gia” BĐS Him Lam từng vướng bao lùm xùm khiến dư luận xôn xao?

(Kiến Thức) - Công ty CP Him Lam được biết như một trong những doanh nghiệp kinh tế tư nhân kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Dù vậy, một số dự án của Him Lam cũng không tránh khỏi những lùm xùm khiến dư luận xôn xao.

Dự án Him Lam Tân Hưng xây dựng sai phép, trái quy hoạch

Tháng 8/2020, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã công văn chỉ đạo UBND Quận 7 xử lý vi phạm đối với các công trình sai phép xây dựng trên đất công viên cây xanh và đường dân sinh tại dự án Khu nhà ở Him Lam (phường Tân Hưng, Quận 7).

Theo đó, dự án Khu nhà ở Him Lam do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư, được UBND TP.HCM giao đất năm 2006 để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Đến năm 2007, UBND Quận 7 ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Dự án khu nhà ở Him Lam. Ảnh: Himlamland.

Dự án có quy mô 58,3ha; gồm 840 nhà liên kề, 321 biệt thự và gần 3.000 căn hộ chung cư. Được quy hoạch để trở thành khu dân cư cao cấp, kiểu mẫu, thế nhưng dự án bị người dân phản ánh về tình trạng chiếm dụng đất công để xây dựng quán ăn, bãi giữ xe.

Tháng 6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM đã chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND phường Tân Hưng, UBND quận 7 và đại diện Công ty Cổ phần Him Lam kiểm tra hiện trạng thực tế hai công trình sai phép.

Quá trình kiểm tra cho thấy, vị trí kinh doanh quán ăn hải sản Vườn Dừa, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND Quận 7 phê duyệt năm 2007 là đất công viên cây xanh. Vị trí bãi giữ xe nằm trong hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn theo quy hoạch là đường dân sinh.

Vị trí bãi giữ xe nằm trong hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, khu phố 5, phường Tân Hưng, theo quy hoạch, là đường gom dân sinh.

Theo Sở Xây dựng TP. HCM, các công trình này đều xây dựng không phép và không phù hợp với quy hoạch được UBND quận 7 phê duyệt năm 2007.

Dự án Khu công viên Công nghệ Thông tin Hà Nội bỏ hoang sau nhiều năm triển khai

Theo tìm hiểu của PV, dự án Khu công viên Công nghệ Thông tin Hà Nội (quận Long Biên) có diện tích 36 ha do công ty CP Him Lam Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án đã giải phóng mặt bằng xong từ năm 2015, nhưng 5 năm nay, vẫn chỉ là bãi đất hoang.

Dự án Khu công viên Công nghệ Thông tin Hà Nội. Ảnh: Báo Tài Nguyên & Môi trường

Theo quy hoạch được duyệt, nhiều tổ hợp công trình dịch vụ cao tầng như trung tâm đào tạo công nghệ thông tin, công trình thương mại, dịch vụ công cộng, triển lãm sẽ được xây dựng tại khu đất này với mục tiêu cung cấp một hệ thống hạ tầng hoàn hảo, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn chỉ được vẽ trên giấy.

Nhiều người dân mất đất cho dự án không khỏi xót xa khi thấy đất đai bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Dự án "đắp chiếu", Him Lam vẫn thế chấp thành công

Tại Quyết định số 2110, UBND TP.Hà Nội chấp nhận cho nhà đầu tư Liên danh CTCP Him Lam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực, có tổng diện tích khoảng 60.355m2 tại địa chỉ phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao trong khu vực, hình thành một khu ở với đầy đủ chức năng cần thiết, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hoà với khu vực xung quanh.

Dự án khu nhà ở xã hội phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Ảnh: Môi trường và đô thị

Dự án được chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng giai đoạn năm 2014 đến quý IV/2018; dự kiến thời gian thi công xây dựng, kết thúc toàn bộ dự án từ quý III/2018 - II/2021. Tuy nhiên, Quyết định đã được ban hành, nhưng đã hơn 2 năm trôi qua đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, “đắp chiếu” bỏ hoang.

Tuy nhiên, theo Báo Khoa học & Đời sống, ngày 27/07/2020, Công ty Cổ phần Him Lam Hà Nội đã thế chấp toàn bộ dự án này, giá trị khoản vay là 200 tỷ đồng.

Về tài sản đảm bảo là: Lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; các khoản phải thu, các khoản phí mà Công ty CP Him Lam Thủ Đô thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Dự án “Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực” thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty CP Him Lam Thủ Đô”.