Trưởng CA Bắc Từ Liêm bị kiện: Đề nghị hủy Quyết định xử phạt 316

(Kiến Thức) - Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện quyết định hành chính của Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), phía nguyên đơn trình bày nghi vấn về hồ sơ vụ án “bất thường”. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên hủy quyết định 316 của Công an quận Bắc Từ Liêm…

Chiều 16/9, Tòa án nhân dân (TAND) quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện Quyết định hành chính số 316/QĐ-XPHC ngày 19/10/2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm, giữa bà Nguyễn Thị Hồng (nhân viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam; nguyên đơn) với ông Lê Đức Hùng (Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; bị đơn).

Quang cảnh phiên tòa xét xử chiều ngày 16/9/2020. Nguyên đơn đặt nghi vấn CA xử phạt hành chính nhằm “che đậy” sự việc “giải cứu con tin giả”?



Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương (người đại diện ủy quyền của bà Hồng) trình bày, ngày 26/7/2019 ông Lê Văn Vàng (thành viên HĐQT Trường Pascal) ngang nhiên chỉ đạo ông Dương Trọng Kết (SN 1991, nhân viên Công ty Bảo vệ Bình An) và nhiều người khác đến cổng số 3 sau đó di chuyển sang cổng số 1 của lô đất TH1 (đang thuộc sở hữu của nhóm cổ đông bà Phương), rồi Kết trèo tường rào với ý định vào bên trong phá khóa cửa?

Bà Kim Phương khẳng định, trước đó ngày 3/7/2019, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có công văn di chuyển hoạt động của Trường Pascal rời TH1 sang TH2 Trường Newton. Ngày 5/6/2019, Trường Pascal đã thực hiện chuyển toàn bộ học sinh từ ô đất TH1 về ô đất TH2 từ ngày 5/6/2019.

Đặc biệt, ngày 15/7/2019 khi ông Vàng làm đơn xin Công an phường Cổ Nhuế 1 mở tất cả các cửa tại TH1 vào ngày 19/7/2019. Nhưng biên bản làm việc ngày 18/7/2019 giữa Công an Cổ Nhuế 1 và ông Vàng đã nêu rất rõ Công an đã không đồng ý với đề nghị mở cửa của ông Vàng.

Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hồng.

Vì thế, bà Phương cho rằng ngày 26/7/2019 khi bà Nguyễn Thị Hồng nhìn thấy Lê Văn Vàng và Dương Trọng Kết gây rối, sau đó Kết trèo tường rào xâm nhập bất hợp pháp vào lô đất TH1 nên bà Hồng chỉ làm đúng nhiệm vụ được Công ty TDS giao là nhắc nhở Kết và bằng mọi cách ngăn cản hành vi xâm nhập trái phép của ông ta lại. Tuy nhiên, thời điểm đó có chứng kiến của Công an phường Cổ Nhuế 1, nhưng Công an đã “không lập biên bản”.

Bà Trần Kim Phương nhấn mạnh việc Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định xử phạt hành chính 316 về hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác” với số tiền 2,5 triệu đồng cho bà Hồng là trái với quy định của pháp luật. Bởi bà nghi vấn Quyết định xử phạt này đang nhằm “che đậy” sự việc “giải cứu con tin giả” xảy ra ngày 2/8/2019?

Cần làm rõ hành vi của Dương Trọng Kết? Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương đặt nhiều nghi vấn trước việc Công an quận Bắc Từ Liêm “ngụy tạo hồ sơ”, trong đó có việc căn cứ vào biên bản tiếp nhận nguồn tin tội phạm của ông Dương Trọng Kết để xác minh, xử lý vụ việc là bất thường? Bởi theo bà, biên bản tiếp nhận nguồn tin tội phạm từ phía Công an phường Cổ Nhuế 1 đối với Kết diễn ra lúc 13h ngày 26/7/2019, đến 14h30 cùng ngày mới kết thúc. Thế nhưng, trước khoảng thời gian này (cụ thể là lúc 12h ngày 26/7/2019), một cán bộ Công an tên Nguyễn Thành Công đã có trong tay biên bản xác minh thương tích của Kết tại Bệnh viện E (biên bản kết thúc lúc 12h15 cùng ngày)?

Hình ảnh ông Dương Trọng Kết trèo tường tại lô đất TH1 ngày 26/7/2019.

Khi HĐXX đặt câu hỏi đối với ông Dương Trọng Kết (có mặt tại phiên tòa với tư cách là người làm chứng) trèo lên tường rào lô đất TH1 để làm gì? Kết trình bày, tự bản thân ông ta trèo lên nhằm đưa nước vào bên trong cho các cán bộ trường Pascal, còn theo yêu cầu của Công ty chỉ giao cho ông nhiệm vụ bảo vệ tài sản của trường Pascal!?

Dương Trọng Kết đồng thời nói, khi ông trèo lên tường có được ông Đỗ Văn Hà (bảo vệ của Công ty TDS) và bà Hồng nhắc nhở sau đó mới bị ông/bà dùng gậy cao su gõ vào chân, cát ném về phía mình.

Đề nghị hủy quyết định xử phạt hành chính 316

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn đặt câu hỏi với bà Hồng: Bà ném cát về phía ông Kết trước hay sau khi nhắc nhở Kết? Bà Hồng khẳng định: Thấy Kết trèo tường ở cổng số 3 là bà đã nhắc nhở Kết, yêu cầu không được xâm nhập trái phép vào lô đất TH1. Sau đó Kết đi lên cổng số 1 tiếp tục trèo, do nhắc nhở Kết không được lại bị chửi bới, thách thức nên bà mới ném cát vào tường, trúng Kết.

Luật sư cũng đặt câu hỏi tương tự đối với ông Đỗ Văn Hà (người làm chứng). Ông Hà khẳng định, bản thân được nhắc nhở Kết hai lần (lần đầu tiên ở cổng số 3 và lần thứ 2 là cổng số 1) về hành vi trèo tường nhưng Kết không nghe; ngược lại, còn chửi bới, thách thức ông Hà.

Ngoài ra, luật sư cũng đưa ra những căn cứ trước lập luận nội dung nghi vấn bản giám định thương tích của ông Kết có kết quả không trung thực; Quy trình tố tụng để đưa ra Quyết định xử phạt hành chính là trái quy định của pháp luật vì đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự.

Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương cũng đặt các câu hỏi đối với Công an quận Bắc Từ Liêm. Đáng chú ý nhất khi bà Kim Phương hỏi Công an quận: Trong hồ sơ vụ án có bút lục số 83 “Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm” với thông tin "xác minh đơn tố giác của anh Mạnh Tùng và Thanh Tùng" nhưng ở phần đầu nội dung lại ghi theo đơn tốc giác của ông Kết?

Khi trình báo, ông Kết cũng khai rõ việc trèo tường, tại sao Công an không lập biên bản nhắc nhở xử lý, lại chỉ giải quyết tố giác một chiều? Trách nhiệm của Công an như thế có đúng hay không?

Trong đơn đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm của Công an quận Bắc Từ Liêm ở nội dung trên ghi gia hạn theo đơn tố giác của Dương Trọng Kết, phần cuối thì ghi xác minh đơn tố giác của anh Mạnh Tùng và anh Thanh Tùng?

Khi được ông Nguyễn Bình Ngọc, người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đức Hùng đề nghị HĐXX cho ông Nguyễn Tiến Dũng (điều tra viên thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm) đứng lên trình bày, ông Dũng chỉ trả lời: “Liên quan đến tranh chấp giữa bà Phương và bà Dung (Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS và THPT Newton - PV), không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an quận, Công an quận chỉ đảm bảo an ninh trật tự khác. Do đó để HĐXX đánh giá đúng sai”.

Ông Dũng nói: “Do việc tranh chấp giữa bà Kim Phương và bà Bích Dung xảy ra từ năm 2018, Công an quận đã nhận được rất nhiều tin báo. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này thì Công an quận, phường đã có kế hoạch. Vì vậy, khi có các sự việc xảy ra tại đây Công an phường và quận có mặt ngay”.

Từ những căn cứ, hồ sơ và lập luận đanh thép tại tòa, phía nguyên đơn đã kiến nghị HĐXX kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý hành vi xâm nhập trái phép của Dương Trọng Kết tại lô đất TH1? Tuyên hủy quyết định hành chính số 316/QĐ-XPHC ngày 19/10/2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với bà Nguyễn Thị Hồng. Yên cầu bồi thường cho bà Hồng 10 tháng lương cơ bản theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nguyên đơn đề nghị Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm ông Lê Đức Hùng phải công khai xin lỗi bà Hồng.

Tuy nhiên, phía bị đơn cho rằng Công an quận vẫn giữ nguyên quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hồng là đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị HĐXX bác đơn khởi kiện từ phía nguyên đơn.

Sau khi nghe đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm trình bày quan điểm, HĐXX cho biết do có nhiều tình tiết của vụ án cần xem xét nên sẽ nghị án kéo dài. Đến chiều 21/9/2020, TAND quận Bắc Từ Liêm sẽ tuyên án.