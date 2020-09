Trưởng CA Bắc Từ Liêm lại bị kiện: Luật sư chỉ ra nhiều “bất thường”?

Nguyên đơn cho rằng: “Không đánh nhau, không xâm hại sức khỏe người khác”?

Hôm 11/9/2020, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện quyết định hành chính số 318 ngày 25/10/2019 và số 331 ngày 13/11/2019 giữa bà Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam; nguyên đơn) với ông Lê Đức Hùng (Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm; bị đơn).

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày 11/9/2020.

Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương trình bày rằng bà là chủ sở hữu của lô đất TH1 tại khu đô thị Nam Cường thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trưa ngày 20/7/2019, sau khi bà ra khỏi lô đất TH1 nhưng do quên chìa khóa ở văn phòng nên đã quay trở lại để lấy. Khi quay lại, đến cổng bà gặp chị Phạm Thị Nhị (nhân viên trường Pascal) đang xách cơm đi vào. Lúc này, Nhị nói “xoáy” bà Phương và cho rằng bị bảo vệ tòa nhà làm khó?

Bà Phương nói lại với chị này về quyền sở hữu lô đất TH1 thuộc của bà. Bà Phương đồng thời giải thích cho chị Nhị rằng, sau khi cho trường Pascal thuê ¾ tòa nhà do chưa có phòng cháy chữa cháy và không có quyết định thành lập trường ở đây nên trường Pascal đã phải làm cam kết di chuyển toàn bộ học sinh cùng giáo viên ra khỏi TH1 theo công văn của quận. Nhưng không hiểu vì sao Nhị vẫn được “cài cắm” ở phòng tuyển sinh?

“Khi tôi đang nói như vậy, có một người đi vào hất điện thoại Nhị, tôi cũng không biết là ai. Sau đó, tôi đi ra thì có người bảo tôi là Dương Văn Kết đang quay trộm. Lúc này, tôi đã quay lại nói Kết xâm nhập trái phép và với tay về phía Kết yêu cầu anh ta xóa video. Kết không xóa và còn đẩy tôi suýt ngã. May là có chị Vũ Thị Liên (nhân chứng) đỡ tôi”, bà Phương trình bày trước tòa.

Theo bà Kim Phương, đến ngày 21/7/2019 khi thấy toàn bộ hình ảnh của bà bị Dương Văn Kết bị tung lên mạng và một cơ quan truyền thông dẫn lại nói bà đã đánh Kết, bà đã làm đơn yêu cầu đơn vị liên quan gỡ thông tin sai sự thật này. Cùng ngày, bà Kim Phương đến Công an phường Cổ Nhuế 1 làm đơn trình báo hành vi xâm nhập trái phép và bôi nhọ danh dự của Dương Văn Kết với bà. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà vẫn chưa được giải quyết.

Ngược lại, ngày 24/7/2019, Lê Văn Vàng (nhân viên Pascal), là người không có mặt tại thời điểm sự việc ngày 20/7/2019 nhưng lại “hồn nhiên” đến Công an phường Cổ Nhuế 1 làm đơn trình báo sự việc.

“Bản thân tôi không đánh anh Dương Văn Kết. Toàn bộ những người có mặt đều thấy rõ, cũng như các video camera ghi lại đều làm chứng. Trong khi, anh Lê Văn Vàng không có mặt ở đó, không phải là đương sự…, lại đi trình báo. Khi khai báo anh này còn gian dối rằng anh Kết và chị Nhị không thể ra khỏi tòa nhà TH1 nên đã đi thay làm lời khai. Rất tiếc lời này của anh Vàng là gian dối vì trước đó hơn 22h, chị Nhị đã ra Công an phường Cổ Nhuế 1”, và Kim Phương nhấn mạnh.

Theo bà Phương, qua tìm hiểu, bà được biết được anh Dương Trọng Kết không hề đến bệnh viện để thăm khám. Mãi đến ngày 26/7/2019, Kết mới đến Công an trình. Tuy nhiên, khi khai Kết lại khai có đến bệnh viện khám, nhưng đề nghị Công an Cổ Nhuế 1 không khởi tố vụ án, đồng thời từ chối đi giám định thương tích.

Từ các quan điểm đưa ra bà Phương khẳng định với HĐXX không có hành vi đánh Dương Trọng Kết. “Như vậy, tại sao Công an lại làm theo đơn yêu cầu của một người không có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc là anh Lê Văn Vàng rồi ra quyết định xử phạt tôi?”, bà Phương đặt câu hỏi.

Do vậy, bà cho rằng quyết định xử phạt hành chính số 318 của Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm là trái quy định của pháp luật. Từ đó, bà Kim Phương đặt nghi vấn về quyết định xử phạt hành chính số 318 nhằm “che đậy” sự việc “giải cứu con tin giả” ngày 2/8/2019?

Bà Kim Phương trình bày thêm, bà không có hành vi đánh nhau với chị Nhị. Ngược lại, bà còn bị Nhị đã giơ tay lên tát khi chị này thấy bà yêu cầu Dương Trọng Kết xóa video. Tuy nhiên, cảm thông với hoàn cảnh của Nhị lúc đó đang mang thai nên khi làm đơn trình báo Công an bà Kim Phương không đề nghị xử lý Nhị theo quy định của pháp luật.

“Lời khai của chị Nhị tại cơ quan Công an cũng chỉ yêu cầu Công an “ghi nhận sự việc”. Cả tôi và chị Nhị đều không yêu cầu gì về việc khởi tố, xử lý. Tại sao Công an vẫn ra quyết định xử phạt hành chính số 331 ngày 13/11/2019 cho sự việc ngày 31/8/2019 với tôi, lý do là “đánh nhau với chị Nhị”, bà Kim Phương thắc mắc.

“Sau vụ việc “giải cứu con tin giả” theo tin vu khống của Lê Văn Vàng xảy ra tại tòa nhà TH1 có thể Công an muốn “che đậy” các hành động nên Công an đã phối hợp với nhân viên trường Pascal dàn dựng các biên bản lấy lời khai ngày 31/8/2019, lôi các vụ việc ra lấy lý do ra quyết định phạt tôi nhằm trấn áp tôi”, bà Phương trình bày nghi vấn.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ông Nguyễn Bình Ngọc, người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đức Hùng khẳng định với HĐXX rằng: "Trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng".

Hai quyết định đưa ra nêu trên đều đúng trình tự, thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị HĐXX bác đơn yêu cầu của phía nguyên đơn.

Luật sư chỉ ra nhiều “bất thường” trong hồ sơ vụ án?

Tại phiên tòa, khi HĐXX đã mời ông Nguyễn Tiến Dũng (điều tra viên thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm) trình bày về quá trình xử lý đơn thư tố giác về vụ việc này khi tiếp nhận như thế nào?

Ông Dũng nói rằng: "Đối với hai nội dung của bà Phương yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính. Xuất phát từ hai nguồn tin tố giác tội phạm mà cơ quan Cảnh sát điều tra, Côn an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận và tiến hành phân công giải quyết. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành xác minh theo đúng quy định và xét thấy hành vi không cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Căn cứ vào điều 63 Luật xử lý hành chính, cơ quan Cảnh sát điều tra xét thấy có hành vi vi phạm hành chính đối với bà Phương và chị Nhị nên chuyển Công an quận Bắc Từ Liêm để ra các quyết định xử phạt hành chính”.

Khi HĐXX hỏi về các căn cứ trình tham mưu lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm để ra quyết định xử phạt hành chính vụ việc, ông Dũng dựa vào đâu? Thì vị điều tra viên cho rằng, đối với vụ việc ngày 20/7/2019 là: “Căn cứ hồ sơ cơ quan điều tra chuyển đến, trong đó có đơn tố giác tội phạm của anh Lê Văn Vàng, Dương Trọng Kết; căn cứ vào lời khai của bà Trần Kim Phương; lời khai của ông Đỗ Văn Hà (bảo vệ) và camera thu giữ tại văn phòng của trường Pascal”.

Còn sự việc ngày 31/8/2019 là "căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của chị Phạm Thị Nhị; lời khai của bà Trần Kim Phương; căn cứ vào lời khai anh Dũng và camera tại cổng số 1 trường Pascal".

Tại tòa, luật sư Hoàng Văn Doãn (bảo vệ quyền lợi nguyên đơn) đã hỏi phía người bị khởi kiện: "Trong quyết định 318 ông xử phạt thân chủ tôi là bà Trần Kim Phương với số tiền 2.5 triệu đồng với hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Ông cho HĐXX biết xâm hại sức khỏe như thế nào? Tỷ lệ thương tật bao nhiêu? Căn cứ gì về sức khỏe đưa ra?".

Tuy nhiên, khi trả lời, ông Nguyễn Bình Ngọc chỉ nói rằng, căn cứ vào các tài liệu hồ sơ và toàn bộ đã chuyển đến quý tòa.

Vị luật sư nói: “Trong toàn bộ hồ sơ tôi chưa thấy một giám định hay một cái gì đánh giá về việc ông Dương Văn Kết bị tổn hại sức khỏe”. Ông Ngọc đáp lại lời luật sư: “Anh Kết đã từ chối giám định thương tích, nhưng không phải cơ quan điều tra căn cứ vào mỗi điều đó mà còn căn cứ vào các tài liệu căn cứ khác mà cơ quan điều tra chúng tôi thu thập được”.

Luật sư nói câu trả lời của ông Ngọc như thế là chung chung và không được, thì HĐXX liền ngắt lời và nói rằng nếu ông Ngọc không nắm được có thể cho ông Dũng (điều tra viên) trả lời. Ông Dũng sau đó đứng lên nói rằng căn cứ vào hành vi “bà Phương dùng tay tát anh Kết”. “Chúng tôi coi hành vi này là hành vi xâm hại sức khỏe người khác”, ông Dũng nói trước tòa...

Luật sư đặt câu hỏi nghi vấn về việc xây dựng hồ sơ vụ việc của Công an quận Bắc Từ Liêm đã hợp lý, hợp pháp hay chưa? Đặc biệt là sự việc xảy ra ngày 20/8/2019, nhưng vì sao bản tường trình của chị Phạm Thị Nhị lại là ngày 14/8/2019 mà vẫn được ông Dũng ký xác nhận, có cả VKSND đóng dấu? Thì ông Dũng trả lời: “Tôi chưa nhìn kỹ”?

Tại phiên tòa, khi luật sư đưa thêm các luận cứ, căn cứ và đặt các câu hỏi trước việc trong hồ sơ còn có các tài liệu vào lúc 22h50 Công an vẫn đi lập biên bản ghi nhận sự việc mà luật sư cho rằng không đến mức độ quá nghiêm trọng? Tại sao trong lời khai của những người tố giác nói rằng Kết bị bà Phương đánh ù tai và phải nằm điều trị ở bệnh viện. Nhưng cũng chính những lời khai của các nhân chứng phía Pascal lại khẳng định anh Kết đi làm bình thường? Thì ông Tiến Dũng (điều tra viên) không thể trả lời được những câu hỏi này, rồi nói rằng đây chỉ là nhận định của luật sư.

Bên cạnh đó, luật sư cũng thắc mắc với phía người bị kiện về việc tại sao trong hồ sơ vụ án không có đơn tố giác của người bị hại là anh Kết, mà chỉ có lời khai của ông Lê Văn Vàng (ngày 24/7/2019), người không có mặt tại sự việc. Hơn nữa cũng không có đơn tố cáo của ông Lê Văn Vàng. Tính khách quan ở đâu?...

Từ những căn cứ, lập luận đưa ra luật sư đề nghị HĐXX xem xét hủy hai quyết định xử phạt hành chính của Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đối với bà Trần Kim Phương. Đồng thời, xin lỗi bà Kim Phương và bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín cho bà Phương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, luật sư cũng kiến nghị HĐXX kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét làm rõ hành vi của Lê Văn Vàng, Dương Trọng Kết, Phạm Thị Nhị vu khống, bôi nhọ danh dự của thân chủ ông là bà Trần Kim Phương.

Tại phiên tòa đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm cũng đã đặt câu hỏi đối với ông Nguyễn Bình Ngọc và đưa ra quan điểm của Viện.