15 người bị khởi tố trong đại án Hậu ''Pháo'' là ai?

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tới 4 tội danh, trong đó khởi tố tội nhận hối lộ đối với các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Đến nay cơ quan chức năng đã xác định 4 bị can này đã nhận hối lộ tương đối lớn lên tới hàng tỉ đồng và nhiều tỉ đồng. "Bước đầu đã nộp lại số tiền đã khai nhận". Trong 15 bị can đang bị C03 Bộ Công an điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Lan khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan bị khởi tố bị can và bắt tạm giam hôm 8/3 với cáo buộc tội danh nhận hối lộ. Bà Hoàng Thị Thúy Lan được cho là đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ bị can Nguyễn Văn Hậu. Quá trình điều tra, bước đầu nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã nộp lại số tiền và khai nhận hành vi với cơ quan điều tra. Vị cựu Bí thư Tỉnh ủy thứ hai bị bắt trong vụ án này để điều tra hành vi nhận hối lộ là ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài 2 cựu Bí thư tỉnh ủy trên, 3 cựu chủ tịch tỉnh của hai tỉnh này cũng "dính chàm". Ông Lê Duy Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi nhận hối lộ và C03 bước đầu xác định ông Lê Duy Thành nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ Hậu "Pháo", hiện đã nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả. Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ngoài ra còn có Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận hối lộ. Mới đây nhất, ngày 28/3, Bộ Công an công bố thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng về hành vi Nhận hối lộ liên quan đến Hậu "pháo". Vụ án này còn có tình tiết khiến dư luận quan tâm, đó là việc C03 công bố nội dung cho thấy bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã nhận số tiền 64 tỷ đồng từ Hậu "Pháo". Theo đó, sau khi bị bắt tạm giam, Hậu khai đã đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành. Bước đầu, ông Hoành thừa nhận sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân. Cũng trong vụ án này, nhiều cựu cán bộ sở, ngành một số địa phương đều vướng vòng lao lý. Họ gồm: Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi. Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi. Về phía Tập đoàn Phúc Sơn và đơn vị khác, C03 khởi tố các bị can: Phạm Ngọc Cương và Nguyễn Thị Hằng (đều là phó tổng giám đốc); Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

