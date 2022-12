Vụ giết người trên phố Hoàng Hoa Thám: Người nhà tiết lộ tình tiết...

Đã 9 ngày sau khi bà H.T.H (51 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) bị Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) giết hại khi đang bán nước trước cửa nhà, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.



“Hung thủ ra tay tàn bạo, có toan tính, âm mưu rõ ràng”?

Thắp nén nhang cho nạn nhân vụ giết người trên phố Hoàng Hoa Thám gây xôn xao dư luận hôm 26/11, đại diện gia đình (xin giấu tên vì sợ bị trả thù) chia sẻ, đến giờ phút này cả gia đình vẫn bàng hoàng về việc Chiến giết nạn nhân một cách dã man như vậy. Bởi lẽ nạn nhân không hề biết Chiến là ai, không có mâu thuẫn, thù hằn gì nhưng bị chết một cách oan ức, tức tưởi.

Gia đình không hiểu tại sao Chiến lại ra tay dã man, có tính toán từ trước với một người phụ nữ không có thù oán, thậm chí không biết Chiến là ai!

Gia đình kể lại: “Vào một đêm khoảng năm 2012-2013, H. (cháu gọi bà H. nạn nhân bị giết là dì) uống rượu say và có mâu thuẫn với Chiến (khi đó cùng gia đình sống tại ngõ 29 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Anh H. bị Chiến chém gây thương tích. Sau đó Chiến bị đưa lên công an phường. Do gia đình cũng muốn giữ tình cảm hàng xóm láng giềng không muốn truy cứu hình sự nên đồng ý bỏ qua cho Chiến.”

Những tưởng với việc đồng ý bỏ qua sự việc thì Chiến sẽ mang ơn và tình cảm hàng xóm lại tốt đẹp, nhưng không ngờ Chiến vẫn mang nỗi hận thù, thường xuyên chửi bới H. và gia đình. Gia đình kể tiếp, khoảng năm 2015-2016, chú ruột của anh H. (khoảng 50 tuổi sống tại phố Phan Văn Trị, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị một đối tượng không quen biết đi đến chém trộm vào tay khi đang ở bãi xe trên địa bàn. Rất may thương tích không quá nghiêm trọng nên người chú vẫn phản kháng được cho đến khi công an xuống đưa tất cả về đồn. Tại đây, gia đình anh H. mới hay kẻ chém chú mình là Chiến. Một lần nữa, gia đình lại đồng ý bỏ qua vì không muốn gây thêm hằn thù.

“Chú của H. còn không biết Chiến là ai, không có hằn thù gì mà không hiểu sao bị Chiến vô cớ mang dao đến chém” – đại diện gia đình nói.

Đến năm 2020-2021, gia đình Hoàng Ngọc Chiến bán nhà ở Thụy Khuê để chuyển sang Long Biên, Hà Nội sinh sống. Gia đình anh H. cứ tưởng vậy là đã thoát được người hàng xóm hung hãn thì đến chiều đầu tháng 11/2022 mới đây, cậu của H. đưa bà ngoại ra phường để làm căn cước công dân thì tiếp tục bị một đối tượng lạ chém gây thương tích trên đường Thụy Khuê. Sau đó, gia đình anh H. có đi tìm hiểu sự việc, gặp nhân chứng chứng kiến để thu thập hình ảnh, thông tin thì nhiều khả năng đó là Chiến. Sâu chuỗi hàng loạt sự việc, gia đình anh H. nhận định rằng Chiến vẫn mang một mối thù với gia đình suốt nhiều năm qua.

“Gia đình không thể hiểu được tại sao Chiến lại mang một mối thù như vậy. Bởi vì nhiều lần Chiến chém người thân trong gia đình, gia đình đều đã bỏ qua, chấp nhận giảng hòa để giữ tình cảm hàng xóm. Thế nhưng không hiểu sao suốt nhiều năm Chiến liên tục tìm đến người thân 2 bên gia đình nội – ngoại để chém, lần này là giết hại người dì chân yếu tay mềm, không có thù hằn gì với Chiến” – đại diện gia đình đặt câu hỏi.

Qua báo chí, gia đình gửi lời cảm ơn đến công an quận Tây Hồ, Hà Nội vì đã nhanh chóng bắt giữ được Chiến chỉ 4 tiếng sau khi gây án. Song việc gia đình Chiến cung cấp thông tin nghi phạm từng phải đi chữa bệnh tâm thần, có bệnh án khiến gia đình đặt nhiều dấu hỏi?

Đại diện gia đình nói: “Chúng tôi không tin Chiến bị tâm thần, nếu một người tâm thần có biết lên phương án gây án, mua dao, thuê xe ôm và sau khi giết người ở Hoàng Hoa Thám lại biết trốn về nhà của họ hàng ở thôn Quý (xã Liên Hà, huyện Đan Phượng) không? Những người bị Chiến chém đều không biết Chiến, không có mâu thuẫn gì với đối tượng, nếu bị tâm thần tại sao Chiến có thể tìm hiểu thông tin, đến tận nơi những người đó sinh sống và hành hung? Hung thủ ra tay quá tàn bạo, có toan tính, âm mưu rõ ràng cho việc giết người như vậy thì không thể là người tâm thần được. Nếu ngáo đá hay tâm thần thì Chiến phải cầm dao ra đường chém lung tung, chứ đằng này suốt bao nhiêu năm chỉ nhăm nhăm vào người nhà H. để gây án thì rõ ràng là có vấn đề”.

Người nhà nạn nhân chia sẻ rằng đến giờ vẫn rất hoang mang và lo sợ. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án, pháp luật xử đúng người, đúng tội.

Cần xác định năng lực hành vi đối tượng khi phạm tội

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, để xác định đối tượng Hoàng Ngọc Chiến có bị tâm thần hay không, cơ quan điều tra sẽ thu thập hồ sơ bệnh án của đối tượng và có thể trưng cầu giám định để xác định năng lực hành vi của đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.

"Nếu bị xử lý về tội “Giết người” và nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn nhỏ nhặt từ nhiều năm trước, đối tượng Hoàng Ngọc Chiến có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn" - Luật sư Đặng Xuân Cường nhận định.

Luật sư Cường phân tích: Theo quy định của pháp luật, người mắc bệnh tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức mà thực hiện hành vi giết người sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp đối tượng chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Nếu kết quả giám định cho thấy nghi phạm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì các cơ quan chức năng (Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án) sẽ căn cứ vào kết quả này sẽ đưa nghi phạm vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã thực hiện.

Trong trường hợp đối tượng không bị mất năng lực làm chủ hành vi, có khả năng nhận thức, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nếu bị xử lý về tội “Giết người” và nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn nhỏ nhặt từ nhiều năm trước, đối tượng Hoàng Ngọc Chiến có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn.

Cụ thể, khung hình phạt đối tượng có thể đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đồng thời, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng, đồng thời cũng là nhà của nạn nhân.

Trong trường hợp đối tượng mắc bệnh tâm thần, đã điều trị hoặc đang điều trị bệnh, nhưng tại thời điểm phạm tội lại hoàn toàn bình thường, có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với trường hợp này, Tòa án có thể quyết định đưa đối tượng vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, đối tượng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn nếu tại thời điểm gây án, nghi phạm bị bệnh tâm thần nhưng không mất hẳn khả năng làm chủ hành vi, thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình nhưng có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là "phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra" theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 25/11, Chiến mang theo con dao bầu, thuê xe ôm đến chỗ bà H. bán trà đá trên vỉa hè trước số nhà 406 Hoàng Hoa Thám . Khoảng 12h05 cùng ngày, Chiến dùng dao áp sát, cứa vào cổ khiến bà H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chiến vứt lại con dao bầu tại hiện trường và bỏ trốn về huyện Đan Phượng và bị bắt giữ tại đó. Theo lời khai của đối tượng, năm 2017, Chiến nghi ngờ bà H. chỉ đạo một người cháu đập cửa kính nhà mình nên Chiến bực tức, giết người để trả thù.