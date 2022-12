Tin nóng 4/12: Người bố treo con lên trần nhà đánh bị phạt ra sao?

Người bố treo con lên trần nhà đánh bị phạt ra sao?: UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với N.V.T. (34 tuổi, thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình. Trước đó, ngày 29/6, N.V.T. lột áo, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh con gái N.T.B.N. (10 tuổi) và bắt con trai là cháu N.N.T (12 tuổi) chứng kiến, sử dụng điện thoại quay video lại. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch 26 tỷ đồng: Ngày 4/12, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng trên địa bàn. Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 8/2022 đến nay đã dùng 8 tài khoản cá độ bóng đá từ website http:// viva88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ban đầu làm rõ khoảng 26 tỷ đồng. Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà: Sáng 4/12,Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do Lê Tiến Đạt (SN 1975, ngụ TP Phan Thiết) làm chủ và đã hoạt động trong thời gian dài với 2 bồ gà. Khoảng 70 người bị bắt giữ cùng tang vật gần 40 con gà nòi, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và xe máy của người đánh bạc. Nam sinh lớp 12 tử vong khi thi chạy ở trường: Ngày 4/12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Định xác nhận một học sinh của Trường THPT Phù Cát 3 (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) bị tử vong trong lúc thi chạy, do nhà trường tổ chức vào ngày 27/11. Đó là em L.A.T. (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phù Cát 3). Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy. Theo các bác sĩ, nhiều khả năng nguyên nhân tử vong của học sinh này liên quan đến vấn đề tim mạch nhưng không phát hiện sớm. Người phụ nữ tổ chức cá độ World Cup 2022 tại tiệm tạp hóa: Ngày 4/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Thanh Tuyền (40 tuổi, ở TP.HCM) và 10 người khác về hành vi đánh bạc. Cảnh sát đã tạm giữ các tang vật liên quan và số tiền hơn 68 tỷ đồng. Những người liên quan thừa nhận Tuyền là người đứng ra tổ chức. Họ tham gia cá độ bóng đá và đang thực hiện cá cược ở các trận Hà Lan, Argentina và Brazil. Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương: Ngày 4/12, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, do thời tiết xấu, mưa to và gió giật mạnh. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến hôm nay, 4 người sức khỏe ổn định, xuất viện. 2 người còn lại đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Xe đầu kéo va chạm xe máy, 4 người thương vong tại Hưng Yên: Đêm 3/12, tại địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm ô tô đầu kéo BKS 37H-009.09 kéo theo rơ-mooc 14R-013.xx do tài xế P.Đ.H. (SN 1986, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng khu công nghiệp Phố Nối A về tỉnh Bắc Ninh, đã va chạm với xe máy BKS 89H-70xx, trên xe có 4 người. Vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trong đó 2 nạn nhân được xác định đã tử vong. >>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Bắt giữ 3 đối tượng bắt cóc, dùng điếu cày đánh đập nạn nhân để tống tiền. Nguồn: ANTV.

