Vụ cướp tiệm vàng tại Trà Vinh: Đã thu giữ hơn 80 chỉ vàng

Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng xảy ra tối 30/11 tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), sáng 3/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã phát hiện, thu giữ số vàng do các đối tượng cất giấu tại ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.



Theo đó, trưa ngày 2/12, cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường đã phát hiện 1 bịch nylon màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây gần con kênh đoạn thuộc ấp Đầu Giồng B.

Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan Công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn 80 chỉ vàng 18K, đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Trước đó, khoảng 18h 30 ngày 30/11, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo về việc có 02 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi hắn ta đang tẩu thoát tại tỉnh Tiền Giang.

Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận do có quen biết từ trước, vào chiều ngày 30/11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe mô tô tìm nơi cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang (thuộc khóm 3, thị trấn Châu Thành), bị phát hiện, Quang nổ súng vào người bà P (chủ tiệm vàng) làm người này bị thương và dùng vật cứng đập bể tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Trên đường tháo chạy, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP HCM, còn Quang điều khiển xe mô tô tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên.

Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, Quang thấy tổ công tác của Công an huyện Càng Long nên định nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ và bỏ chạy với tốc độ cao nên tự té và tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe mô tô, nhiều đồ vật có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, tạm giữ hình sự nghi can Lại Thế Việt để điều tra về hành vi cướp tài sản.