Liên tiếp các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng từ đầu năm 2023

Cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Ngày 1/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận, chiều 30/11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe máy tìm nơi để cướp tài sản. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang 3, cả hai đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện, Quang nổ súng vào người bà P. (chủ tiệm vàng) làm bà này bị thương. Sau đó Quang dùng vật cứng đập bể tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP HCM. Còn Quang chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, Quang thấy tổ công tác của Công an huyện Càng Long nên nổ súng và bỏ chạy với tốc độ cao nên tự té và tử vong tại chỗ. Cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe máy cùng nhiều đồ vật có liên quan. Việt khai nhận đang là sinh viên ở Hà Nội. Thông qua mạng xã hội, Việt đã quen biết với Quang và được hứa sẽ tìm việc lương cao, đồng thời được Quang mua vé cho Việt bay từ Hà Nội vào TP HCM. Khi gặp mặt, Quang bất ngờ rủ Việt cùng đi cướp tiệm vàng. Cướp ngân hàng đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng: Khoảng 13h45 ngày 22/11, Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi và Trần Văn Trí, 22 tuổi, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mang theo súng, dao, chở nhau bằng xe máy đến chi nhánh Ngân hàng BIDV ở 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Trí cầm súng bắn chỉ thiên để uy hiếp nhân viên bảo vệ, còn Cường cầm dao đến quầy giao dịch đe dọa nhân viên, buộc đưa tiền. Nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động. Bảo vệ Trần Minh Thành, 50 tuổi, lao vào giằng co làm văng súng khỏi tay Trí. Cường và Trí chưa lấy được tài sản, vội lên xe máy bỏ chạy. Ông Thành đuổi theo. Nghe tri hô "cướp", một người đi xe máy cùng chiều với hai tên cướp đã chủ động va chạm để ngăn chúng chạy thoát. Khi hai xe máy ngã xuống, Trí bị người dân và nhân viên ngân hàng khống chế, giao cho công an. Cường tiếp tục bỏ chạy, bị bảo vệ Thành đuổi áp sát, túm được một chân, nhưng bị hắn quay lại đâm một nhát dao vào sau lưng, thấu ngực trái. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cách đó 1km, nhưng đã tử vong. 2 đối tượng đã bị Công an bắt giữ. Dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Ngày 25/9, Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang túi xách, đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung An (thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho). Hòa cầm súng tự chế uy hiếp giao dịch viên để cướp tiền. Nhân viên ngân hàng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113. Thấy vậy, Hòa bỏ chạy. Sau 48 giờ, Hòa đã bị Công an bắt. Đôi nam nữ cầm súng, búa cướp tiệm vàng: Khoảng 17h25 ngày 23/9, tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, đông khách hàng. Thấy hai nghi phạm cầm súng, búa, mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Tại quầy bán hàng, hai nhân viên quỳ xuống khi bị tên cướp uy hiếp. Một số người chạy vào trong nhà. Theo hình ảnh camera an ninh, nghi phạm nữ đội mũ, bịt mặt, đeo balô phía trước, ào vào tiệm dùng búa đập liên tục vào cửa kính, lấy vàng nhét vào balô mở sẵn khoá. Tên còn lại cầm súng uy hiếp một số nhân viên, rồi chạy ra cửa canh chừng. Sau chưa đầy một phút, cả hai lên xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm ước tính tài sản bị mất khoảng 700-800 triệu đồng. Nam thanh niên giả vờ mua, sau đó cướp: Ngày 23/9, Dương Thành Đạt (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang) chạy xe máy BS 95E1- 491.02 đến tiệm vàng K.P (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Tại đây, Đạt yêu cầu chủ tiệm mang vàng ra để lựa mua. Khi chủ tiệm đưa ra 2 chiếc nhẫn và 4 lắc tay bằng vàng để thử, Đạt trả lại 2 nhẫn, 2 lắc tay; còn 2 lắc tay (trọng lượng 18 chỉ, trị giá 70 triệu đồng) Đạt đeo vào tay rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đuổi theo và tri hô, được người dân xung quanh trợ giúp khống chế bắt giữ Đạt. Cướp tiệm vàng giữa trung tâm Đà Nẵng: Ngày 23/9, Nguyễn Quang Diện (SN 2005, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) giả vờ mua hàng tại tại tiệm vàng Ngọc Vân Hưng (đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và cầm một cái nhẫn vàng trị giá khoảng 14 triệu bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Công an phường đã truy bắt được Diện và thu hồi tang vật khi đối tượng đến tiệm vàng Sơn Nguyên- 135 Kỳ Đồng (Đà Nẵng) để bán chiếc nhẫn vừa cướp giật được. Nhóm thanh niên dùng súng cướp ngân hàng ở Tây Ninh: Ngày 30/8, Rmah Thoang (SN 2003) đi xe chở Siu Tuyên (SN 2002, cùng quê Gia Lai) mang theo 2 khẩu súng vào Phòng giao dịch Phước Đông (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để cướp. Tại đây, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường chờ, còn Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng đi vào phòng giao dịch chĩa vào bảo vệ, yêu cầu vào bên trong phòng giao dịch. Tuy nhiên, khi vào trong Siu Tuyên thấy đông người nên bỏ chạy, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, 2 đối tượng phi tang xe máy dưới một kênh nước rồi điện thoại gọi Rcõm Woh (SN 2001) đến chở về nhà trọ lẩn trốn. Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đối tượng đã bị Công an bắt. Nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên: Chiều 18/8, tại cửa hàng vàng Phương Liên (số 270, chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm), Lê Duy Anh Quân (17 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi ni lông màu đen dùng búa đập tủ kính, cướp vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đến ngày 27/8, lực lượng công an đã xác định, phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân. Nam thiếu niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp: Ngày 28/7, Nguyễn Trắc N. (16 tuổi, ngụ xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đến tiệm vàng Trường Thịnh (đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) để hỏi mua vàng. Chủ tiệm vàng đã đưa cho N. 1 nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá 11,2 triệu đồng để N. xem hàng. Bất ngờ N. cầm vàng bỏ chạy. Chủ tiệm vàng đã vừa tri hô vừa đuổi theo N. nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình vào cuộc điều tra và bắt giữ được N. Nam công nhân dùng dao, búa cướp tiệm vàng ở Lào Cai: Ngày 29/6, tiệm vàng Tuyến Thêu ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bị Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại huyện Bảo Thắng) đi xe máy màu đen không có biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa xông vào đập tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn 20 cây vàng. Sau 7 tiếng cướp tiệm vàng, Tuấn đã bị Công an bắt. Đối tượng là công nhân xưởng DCP của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai. Dùng súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Tối 7/6, Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, đều trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đến tiệm vàng Đức Nam (ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để cướp. 20h cùng ngày, Doanh phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh, con trai của chủ tiệm vàng, đang ngồi uống nước nên lấy búa mang theo đập vỡ mặt tủ kính lấy vàng cho vào ba lô. Anh Ninh lao đến tìm cách bắt kẻ cướp thì Doanh chạy ra ngoài. Đạt vừa lùi vừa chĩa súng về phía anh Ninh. Khi thấy anh Ninh tiếp tục truy đuổi, Đạt nổ súng bắn trọng thương anh Ninh. Sáng 8/6, Doanh và Đạt bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Ngày 20/4, Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ tiền vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán. Nổ súng cướp ngân hàng ở Bình Dương: Ngày 17/4, Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mang theo vật giống súng vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương. Phát xông vào nổ phát súng chỉ thiên, rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng, buộc đưa tiền, bỏ vào ba lô. Bảo vệ và nhân viên ngân hàng đóng cửa chính lại thì nam thanh niên này chống trả. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu giữ tang vật gồm: khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa hơn 700 triệu đồng; túi nylon có chứa 6 viên đạn. Thợ xây cướp tiệm vàng rồi mua bia rủ bạn đến nhậu: Ngày 31/1, Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) dừng xe trước cửa tiệm vàng thuộc phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long mở cốp xe lấy dao tự chế và thanh sắt đi vào tiệm chỉ về phía 2 người, nói “mày đưa tiền đây, không tao chém”. Hoảng sợ, chủ tiệm lại quầy lấy tiền, vàng ném ra phía trước. Dũng Em nhặt tiền để vào cốp xe rồi chạy xe về nhà. Sau đó, Dũng Em lấy 1 triệu đồng trong số tiền vừa cướp được mua bia, thức ăn, rủ bạn đến nhậu. Khi Dũng Em vào nhà nằm ngủ thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật. >>> Xem thêm video: Clip đối tượng cầm súng, roi điện cướp ngân hàng ở Đà Nẵng.

