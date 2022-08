Vụ cướp tiệm vàng tại Huế: Chuyên gia tội phạm học cho rằng bất thường

Theo thông tin ban đầu, trưa 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước chợ Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm rồi cướp vàng.

Đáng chú ý, toàn bộ số vàng cướp được, đối tượng ném ra đường gần khu vực chợ Đông Ba. Sau đó, nghi phạm đi qua cầu Gia Hội, đến khu vực nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn cố thủ. Sau đó, nghi phạm yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế. Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp gặp đối tượng và sau khi thuyết phục, đối tượng đồng ý buông súng ra đầu thú.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Khi bị bắt, nghi phạm này mặc sắc phục Công an, đeo quân hàm Đại úy. Bước đầu, Công an xác định nghi phạm là Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế). Được biết, mẫu xét nghiệm nhanh ma túy của đối tượng Ngô Văn Quốc cho kết quả âm tính.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho rằng, đây là vụ cướp rất bất thường. Bất thường ở chỗ nghi phạm gây án là một sĩ quan cảnh sát, mặc cả quân phục khi gây án, sử dụng súng AK bắn vào quầy hàng để cướp vàng, nhưng sau khi lấy được vàng lại ném ra đường cho mọi người nhặt. Điều này chưa từng có trong lịch sử tư pháp Việt Nam, vì các đối tượng tội phạm sau khi cướp được tài sản thường sử dụng tài sản đó cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an)

Từ những đặc điểm bất thường nêu trên, có thể nghĩ tới khả năng thủ phạm gây án trong trạng thái thần kinh không bình thường, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi. Không loại trừ khả năng đối tượng mắc bệnh tâm thần hoang tưởng ... Cũng có khả năng đối tượng phạm tội do hậu quả của việc sử dụng chất kích thích, hoặc trong trạng thái trầm cảm do các tác động không thuận lợi từ môi trường sống, làm việc.

Thượng tá Hiếu cho hay: "Ở người bình thường, những ý định phạm tội manh nha khởi phát trong tư tưởng, sẽ bị tiếng nói của lý trí chặn lại. Thế nên, nhận định thần kinh của thủ phạm có vấn đề chính ở việc không có sự tự ý thức để đánh giá về hành vi và hậu quả, cũng như thiếu khả năng kiềm chế, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm ngay từ trong suy nghĩ".

Chuyên gia Đào Trung Hiếu đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã triển khai hoạt động giải quyết sự cố rất bài bản, với mục tiêu nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân. Việc lãnh đạo Công an tỉnh này tiếp cận, vận động đối tượng buông súng đầu hàng là hành động dũng cảm tuyệt vời, thể hiện bản lĩnh, mưu lược, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, hy sinh tính mạng của mình để giải quyết sự việc một cách an toàn, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Hiện vụ cướp tiệm vàng tại Huế đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.