Vụ cướp tiệm vàng ở TP Huế: Người nhặt được vàng không trả, xử sao?

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở chợ Đông Ba, chiều 31/7, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản (vàng) do đối tượng nam sử dụng súng đe doạ lấy tài sản ném ra đường, tại tiệm vàng Hoàng Đức, chợ Đông Ba.

Theo Công an TP Huế, việc yêu cầu người dân trả lại tài sản là để phục vụ quá trình điều tra, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép" . Trước đó, khi đối tượng có hành động ném vàng ra đường, theo quan sát, đã có nhiều người dân khi phát hiện ra vàng rơi vãi trên đường đã dừng xe, chạy ra đường nhặt vàng.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trường Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc cho cơ quan có trách nhiệm về tài sản do bị giao nhầm, do tìm được, bắt được sau khi có yêu cầu nhận lại tài sản đó.

Luật sư Hoàng Tùng - Trường Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Tùng phân tích, tội chiếm giữ trái phép tài sản thuộc nhóm tội phạm xâm phạm chủ sở hữu. Nhiều đối tượng do hạn chế nhận thức pháp luật, chủ quan hoặc vì lợi ích cá nhân coi thường pháp luật … mà thực hiện hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Tại vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở chợ Đông Ba, thành phố Huế, ngày 31/7, Công an thành phố Huế đã có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản nhặt đươc do đối tượng dùng súng đe dọa lấy, ném ra đường tại tiệm vàng Hoàng Đức, chợ Đông Ba.

"Đối với vụ việc này, vàng do các đối tượng chiếm đoạt trái phép từ tiệm vàng Hoàng Đức sau đó ném ra đường được xác định là vật chứng của vụ án hình sự, là đối tượng của tôi phạm, có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ án. Với vai trò là cơ quan điều tra, Công an TP. Huế có thẩm quyền xử lý đối với số vàng trên, cũng như yêu cầu những cá nhân nhặt/bắt được số vàng trên giao nộp lại cho cơ quan điều tra tạm giữ. Đáng nói vật chứng vụ việc này là vàng, quy định nghiêm ngặt về bảo quản vật chứng trong vụ án hình sự. Số vàng sau khi người dân giao nộp sẽ được giám định và chuyển ngay để bảo quản tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác.

Trường hợp người dân nhặt/bắt được vàng mà không giao nộp lại cho cơ quan điều tra được xác định là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 176 Bộ Luật Hình sự 2015 về Tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó, đối tượng chiếm giữ trái phép vàng có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm; giá trị vàng bị chiếm giữ trị giá từ 200.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm", luật sư Tùng cho biết.

Theo luật sư Tùng, ngoài ra, trong trường hợp vàng người dân chiếm giữ trái phép không cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 141/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, hành vi sử dụng, mua, bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.