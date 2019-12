Vụ cô gái bị đánh bầm dập trên xe buýt: Truy nã hai đối tượng xăm trổ

Trước đó, ngày 20/10, chị Đỗ Thuý H. (27 tuổi, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) nhân viên phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn lại.

Sau đó, người này và cùng 4 thanh niên khác lên xe. Quá trình di chuyển nhóm khách trên đã nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị H. đã nhắc nhở.

Hiện cơ quan chức năng đang truy nã hai đối tượng Hồng (trái) và Hiếu.

Lúc này một đối tượng xông vào đạp vào người chị H. thì nữ phụ xe phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nạn nhân chấn thương. Sau khi hành hung chị H. một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu để chị H. đi mua thuốc nhưng chị không cầm.

Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần sân vận động Ứng Hoà thì các đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi xe. Chị H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vân Đình rửa vết thương rồi lên công an trình báo. Sau đó nạn nhân quay lại viện tiếp tục điều trị.

Hình ảnh chị H. bị đánh phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Trịnh Minh Hiếu (SN 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (SN 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa) và Phan Trung Đức (SN 1994; trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Hiếu và Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan công an thông báo nếu phát hiện đối tượng Hiếu và Hồng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (SĐT: 02433882233), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.