Vụ chiến sĩ công an bị kẻ buôn ma túy sát hại: Các đối tượng có dính án tử hình?

(Kiến Thức) - Ngày 25/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án giết người để điều tra hành vi sát hại thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi, công tác tại Công an huyện Quế Phong).