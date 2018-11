VKS: Ông Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, đề nghị 7,5-8 năm tù

Chiều ngày 21/11, phiên xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tiếp tục phần Viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chối tội phạm Công nghệ cao (C50) và các bị cáo còn lại.



Đại diện Viện kiểm sát cho biết, ông Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" mà đổ lỗi cho người khác.

Viện kiểm sát đánh giá, với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Hóa cũng đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Nguyễn Thanh Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành. Sau 50 ngày, khi có văn bản lần thứ 2 mới, ông Hóa báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của CNC.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận trong thời gian C50 hợp tác với Công ty CNC, Nguyễn Văn Dương đã hỗ trợ cho tập thể số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD, không thừa nhận việc Dương cho riêng 22 tỷ đồng.

Về động cơ, mục đích, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Nhưng thực tế hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.

Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê , nhận hối lộ. Trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực.

Song quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay khi hợp tác năm 2011 nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Khi còn công tác, bị can Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen; bị can là con, cháu liệt sỹ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, v, x Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.