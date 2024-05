Vụ cháy nhà trọ 14 người chết qua lời kể người chứng kiến

Là người trực tiếp chứng kiến vụ cháy khiến 14 người chết ở số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, chị Nguyễn Khánh Băng kể lại, vào khoảng 12h đêm, khi cả nhà đang ngủ thì nghe thấy nổ lộp độp. Tỉnh dậy thì chị phát hiện căn nhà 3 tầng bốc cháy trong tình trạng khói đen mù mịt.

"Lúc này tôi hô hoán những nhà hàng xóm và gọi mọi người chữa cháy. Phía trong căn nhà cháy cũng có nhiều tiếng kêu cứu và di chuyển lên tầng tum. Một số người cũng đập một phần tường theo hướng đường dây điều hòa nhưng không thành".

Theo chị Băng, do căn nhà có cửa sắt và đóng bằng khóa chữ U nên ban đầu không ai tiếp cận được hiện trường để chữa cháy. Sau đó, lực lượng PCCC, công an địa phương đến và phải dùng kìm cộng lực phá khóa mới có thể tiếp cận hiện trường.

"Nhìn các nạn nhân hô hoán, kêu cứu trong đám lửa rất đau xót", chị Băng buồn bã kể.

Người dân sinh sống khu vực hiện trường cháy cho biết, khu dân cư ngõ nhỏ, chật hẹp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Dù đã có hệ thống PCCC liên gia, nhưng cũng không thể có hiệu quả đối với những vụ cháy lớn như thế này.

"Đất chật, người đông nên cũng phải chấp nhận", chị Nguyễn Khánh Băng chia sẻ.

Bà Phạm Thị Nguyệt, sinh sống gần hiện trường cháy cho biết, bà thường đi thể dục với chủ của ngôi nhà bị cháy. Sáng nay, khi nghe tin chủ nhà bị nạn, bà rất thương tiếc.

Theo bà Nguyệt, ngôi nhà bị cháy là cho thuê. Rất nhiều người thuê ở. Vụ cháy đã cướp đi tính mạng của nhiều người.

Hồi 0h46’ ngày 24/5/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Đến 0h52’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 07 người mắc kẹt, trong đó có 03 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 01h26’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

