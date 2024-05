Hiện trường vụ cháy nhà trọ trong đêm, 14 người tử vong ở Hà Nội

Xuyên đêm và rạng sáng 24/5, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực cứu hoả ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương đều là người ở trọ trong khu nhà trên. Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp tới hiện trường cùng lực lượng chức năng khắc phục hậu quả. Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 24/5, tại ngõ 43 ngách 98 ngõ 119 Trung Kính xảy ra cháy trong một khu nhà trọ. Đám cháy kèm theo lửa lớn bùng lên dữ dội,, người dân khu vực còn nghe thấy nhiều tiếng nổ. Theo quan sát, đám cháy xảy ra tại khu nhà cho thuê trọ gồm 5 tầng, mỗi tầng hai phòng, tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ rộng khoảng 2 m, cách mặt đường Trung Kính chừng 200 m, xe cứu hỏa không thể tiếp cận Ngay khi có có mặt, Công an quận Cầu Giấy đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn. Cảnh sát PCCC&CNCH đã kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Công an thành phố cũng nhanh chóng chi viện hàng chục phương tiện tới. Xe cứu thương 115 cũng ứng trực trên phố Trung Kính nhanh chóng đưa người bị nạn cấp cứu. Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 1h ngày 24/5 ngọn lửa được dập tắt. Đến 5h sáng cùng ngày, theo thông kê bàn đầu có 14 người tử vong tại hiện trường đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy đến Bệnh viện Giao thông Vận tải. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong toả tuyến phố điều tra ban đầu vụ việc và phối hợp khắc phục hậu quả. >>> Xem thêm video: Quảng Ninh, cháy nhà nghi do sét đánh, 2 người thiệt mạng.

