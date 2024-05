Mâu thuẫn lời qua tiếng lại, dùng kiếm chém người ở Hà Nội

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Cao Cường (SN: 1988; trú tại khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hoàng Cao Cường.

Trước đó, khoảng 7h ngày 12/5, Cường đi xe máy đến quán nước ở khu 7, thị trấn Trạm Trôi thì gặp anh Đ (trú tại thị trấn Trạm Trôi) cùng một số người khác. Tại đây, giữa Cường và anh Đ. xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau, Cường nhặt chiếc điếu cày tại quán vụt trúng tay anh Đ.

Được mọi người can ngăn, anh Đ. đi ra ngoài còn Cường đi ra chỗ xe máy lấy thanh kiếm cài sẵn ở xe rồi xông đến chém anh Đ. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi, anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương điều tra đồng thời tiến hành trưng cầu giám định thương tích anh Đ. Kết quả xác định anh Đ bị tổn hại sức khỏe 48%. Ngay trong ngày 12/5/2024, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ đối tượng Hoàng Cao Cường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng dùng kiếm chém người theo quy định.