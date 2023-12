Vụ cháy chợ Khe Tre: Tiểu thương khóc nhìn hàng hóa bị thiêu rụi

Sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra tại chợ Khe Tre, chợ trung tâm huyện Nam Đông. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Ngọn lửa bao trùm chợ Khe Tre.

Vụ cháy xảy ra khoảng 3h sáng ngày 3/12. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên trong chợ Khe Tre sau đó lan nhanh sang nhiều gian hàng. Một số tiểu thương phát hiện vụ hỏa hoạn nên đã cấp báo đến chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, do chợ có nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu chợ, cột khói bốc lên cao. Nhiều tiểu thương đứng khóc nhìn hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi. Một số người dân đã giúp các tiểu thương cứu hàng hóa khỏi vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng lượng Cảnh sát PCCC và CNNCH, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương phối hợp chữa cháy. Tuy nhiên, do đường xa, trời mưa to, nên khoảng gần 1 tiếng sau lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường vụ hỏa hoạn. Đến hơn 6 h45 phút cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê được hết các thiệt hại tuy nhiên nhận định thiệt hại do vụ cháy sẽ lớn do là thời điểm cuối năm, các tiểu thương lấy hàng về buôn bán. Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đã và đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.