Thực hư thông tin cháy chợ dân sinh trong đêm ở Hà Nội

Ngày 26/9, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội thông tin về sự cố cháy tại khu vực xã Nam Hồng đã được khoanh vùng xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người. Đồng thời khẳng định, trên địa bàn không xảy cháy chợ dân sinh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Cụ thể, khoảng 21h44 ngày 25/9, Công an huyện Đông Anh nhận tin sự cố tại điểm kinh doanh gạo và sửa chữa quần áo cũ tại đường thôn Tằng My, xã Nam Hồng có diện tích khoảng 9m2. Công an huyện Đông Anh xuất xe chữa cháy tới hiện trường. Đội chữa cháy khu vực 3, Công an thành phố cũng xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe stéc nước đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó, người dân và lực lượng ở địa phương đã khống chế đám cháy. Đội chữa cháy Công an huyện Đông Anh và các lực lượng chức năng đã tổ chức dập tàn không để sự cố cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Thông tin ban đầu, đám cháy không thiệt hại về người, diện tích khu vực cháy khoảng 7m2. Tài sản thiệt hại một số quần áo, lương thực không đáng kể. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an huyện Đông Anh khuyến cáo, người dân không nên chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận.