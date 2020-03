Vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên: Có thể khởi tố vụ án không?

Liên quan đến vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội).

Theo đó, luật sư Thơm nhận định vụ hỏa hoạn xảy ra tại ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu - Hưng Yên) vào đêm 15/3 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 cháu bé (8 tuổi) bị thương nặng và thiệt hại về tài sản.

“Để có căn cứ xác định vụ hỏa hoạn là do sự cố chập điện hay hành vi có chủ ý gây ra, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cháy qua các chứng cứ thu thập như các chứng vật chất là các mẫu vật thu tại hiện trường nơi bắt đầu phát hỏa để giám định. Mặt khác cần làm rõ mâu thuẫn của gia đình trước khi xảy ra vụ cháy, các hình ảnh Camera an ninh (nếu có) để xác định đối tượng gây án, thu thập lời khai các nhân chứng, …”, Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng, nếu có căn cứ xác định nguyên nhân cháy do tác động của chất dẫn cháy xăng từ bên ngoài gây hỏa hoạn thì đó là hành vi chủ ý và Cơ quan điều tra sẽ khởi tố điều tra xử lý nghiêm đối tượng gây ra theo quy định của pháp luật.

Tâm lý tội phạm nói chung khi thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà thì thường chọn thời điểm phạm tội vào lúc đêm hoặc rạng sáng khi gia chủ cũng như người dân đã ngủ say, đường sá vắng người để tránh phát hiện.

Trong vụ việc này, nếu có căn cứ xác định đây là hành vi cố ý phóng hỏa đốt nhà, đối tượng phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với hậu quả xảy ra. Trong cùng một thời điểm, hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến 2 khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh đó là tính mạng của con người và quyền sở hữu về tài sản.

Đối tượng buộc phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Nếu chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống mà đối tượng đang tâm phóng hỏa đốt nhà có các thành viên đang ở bên trong thì đối tượng phải chịu trách nhiệm về Tội giết người và Tội hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 và Điều 178 BLHS 2015.

Với hậu quả đặc biệt lớn làm chết 3 người và 1 người bị thương, trong đó có trẻ em và làm thiệt hại tài sản thì đối tượng gây ra sẽ phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cao nhất cho cả 2 là tử hình, kể cả trong trường hợp có đồng phạm.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.