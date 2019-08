Ấm lòng tình quân dân trong thảm hoạ cháy nhà máy Phích nước Rạng Đông

Chiều tối 29/8, đám cháy nhà máy Rạng Đông thu hút sự chú ý của nhiều người. Do tính chất nguy hiểm, 50 xe cứu hỏa thuộc các quận nội thành Hà Nội được huy động đến hiện trường tại ngõ 342 Khương Đình, Thanh Xuân. Mãi đến sáng ngày 29/8, đám cháy nhà máy phích nước Rạng Đông mới cơ bản được khống chế. Trong đám cháy nhà máy phích nước Rạng Đông, ngoài việc tập trung theo sát hiện trường, các phóng viên tác nghiệp cũng kịp ghi lại loạt ảnh tình quân dân gây xúc cảm mạnh. Bên cạnh việc sơ tán đồ đạc của mình, người dân khu vực nhà máy phích nước Rạng Đông cũng chung tay cùng các chiến sĩ PCCC, công an khu vực nhằm khống chế đám cháy có nguy cơ lan rộng. Không những vậy, công tác hậu cần được người dân chia sẻ với các chiến sĩ PCCC và công an. Những chia nước được người dân trong khu vực chia cho các chiến sĩ PCCC, công an trong cuộc chống chọi với giặc lửa. Tình cảm quân dân chung tay dập đám cháy nhà máy Rạng Đông sau khi đăng lên MXH nhận được sự chia sẻ của nhiều người. Những chiếc bánh mì chống đói được người dân phục vụ các chiến sĩ PCCC và công an trong đêm trắng khống chế ngọn lửa từ nhà máy Rạng Đông. Hàng loạt tài sản của người dân được di chuyển ra ngoài nhằm giảm thiểu mất mát đám cháy, Quân và dân chung tay cấp nước để cứu đám cháy nhà máy Rạng Đông.

