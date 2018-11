Vụ bò tót quý hiếm chết: Nghi do bị tai nạn giao thông

Chiều nay 27/11, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã có báo cáo bước đầu về việc phát hiện cá thể bò tót chết trong Khu Bảo tồn này.

Cá thể bò tót đực nặng khoảng 700kg bị chết trong rừng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Theo báo cáo, ngày 26/11, trong lúc tuần tra rừng, lực lượng Trạm Kiểm lâm Cây Gùi (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) phát hiện tại tiểu khu 147 (thuộc địa phận ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 1 cá thể bò hoang dã bị chết.

Tại hiện trường, cá thể bò chết cách đường ĐT761 khoảng 15m; cách cột điện cao thế 10m. Đây là cá thể bò đực đã già, ước nặng khoảng 700kg. Cũng theo báo cáo, cá thể bò tót này từng bị 2 xe ô tô tông trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 8/8, tại Km12+500 của đường ĐT 761. Sau vụ tai nạn trên, cá thể bò tót này đã tự đi vào rừng nhưng đã bị thương nặng.

Do đó, lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho rằng cái chết của chú bò tót này có thể là do già yếu và do bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông trên.

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tiêu hủy phần nội tạng để đảm bảo vệ sinh môi trường, chống lây lan dịch bệnh. Đối với phần còn lại của cá thể bò tót, đơn vị xin được giữ lại để làm tiêu bản, phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền.